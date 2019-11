Davos stürzt Lugano tiefer in die Krise

Am Samstag hatte der HC Davos nach sieben Siegen beim 2:3 gegen Genf-Servette erstmals wieder verloren. Nun kehrten die Bündner aber auf schnellstmöglichem Wege zurück auf die Siegesstrasse. Der HC Lugano ging im Landwassertal zwar bei Spielmitte dank einer Tor-Doublette innert 17 Sekunden 2:0 in Führung. Weil der HC Davos danach aber sehr stark reagierte und den Umschwung regelrecht erzwang, gingen die Tessiner dennoch leer aus. Das 2:3 war die sechste Niederlage Luganos in Folge, das Tor des Abends gelang dem Davoser Stürmer Enzo Corvi, der beim 3:2-Gamewinner (48.) nach grandioser Vorarbeit Perttu Lindgrens im Powerplay erstmals in der Saison ins Tor traf.