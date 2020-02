Das Playoff soll kein Glücksspiel werden

Ein besonderes Ritual pflegt er. «Ich führe ein Fläschchen mit Duftöl mit mir und schnuppere daran», beschreibt er es. «Der Duft weckt in mir positive Emotionen. Aber zu oft schnuppern darf man nicht, sonst bekommt man Kopfweh.» Solche Rituale sind bei den Aaretalern weit verbreitet. Viele klatschen sich vor einem Spiel in einer speziellen Art ab oder grüssen sich immer auf die gleiche Weise.

Im Playoff sind Goalies einem besonderen mentalen Druck ausgesetzt. Ein Fehler zu viel von ihnen, und es kann das entscheidende Gegentor sein, das zum Ausscheiden führen kann. Zaugg ist bestrebt, die wichtigsten Partien der Saison normal vorzubereiten. «Letztlich ist es auch nicht mehr als ein Hockeyspiel», sagt er deutlich.

Er arbeitet zu 70 Prozent, an Spieltagen hat er nachmittags frei und legt sich noch etwas hin, bevor die Matchvorbereitung startet. Im Playoff wird jedoch auch donnerstags gespielt, wenn er für seine Weiterbildung in Betriebswirtschaft bis 16 Uhr in der Schule sitzt. «Da muss ich noch abklären, ob ich allenfalls früher gehen kann. Ich denke aber, dass ich auch für ein Spiel bereit sein werde, wenn das nicht möglich sein sollte.»

Zaugg ist offenbar einer, der sich an veränderte Verhältnisse anpassen kann. Ein Glücksspiel soll das heute in Dübendorf beginnende Playoff für Wiki-Münsingen jedenfalls nicht werden.