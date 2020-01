Dank der Lugano-Erfahrung tanzt Elvis jetzt auch in der NHL

Werenski hat nun schon 15 Saisontore erzielt, mehr als jeder andere Verteidiger in der NHL, dahinter folgt Roman Josi mit 14 Treffern. Appetit hat aber auch ein Spieler, der Tore verhindern muss: Elvis Merzlikins. Der lettische Goalie mit glorreicher Lugano-Vergangenheit hat in den letzten fünf Partien vier Siege eingespielt, seine Fangquote betrug 94,5 Prozent.

Acht Starts, null Siege

Dabei hätte der Einstand des 25-Jährigen nicht schwieriger verlaufen können. Columbus war ohne ihn im Hoch, vor allem auch dank Joonas Korpisalo, der eine starke Leistung an die andere reihte, und dafür sorgte, dass das Team aus Ohio plötzlich aus dem hinteren Drittel der Tabelle zur Aufholjagd ansetzte. Doch dann verletzte sich der Finne am Meniskus und die Fans der Blue Jackets sahen die gerade erst wieder erwachten Playoff-Träume davon schwimmen.

Denn sein Ersatz war zwar mit überragenden Referenzen aus Lugano angereist, aber die National League wird vom durchschnittlich interessierten amerikanischen Eishockey-Fan etwa so intensiv verfolgt wie die Staatspolitik Liechtensteins vom gewöhnlichen Republikaner. Werbung in eigener Sache hatte Merzlikins nicht gemacht: In seinen ersten acht Starts in der Saison hatte «CBJ» keinen Sieg eingefahren, und für einen Goalie in Nordamerika ist die Rubrik «wins» letztlich matchentscheidend. Manch ein Lugano-Aficionado träumte wohl schon von einer frühzeitigen Rückkehr an die Gestade des Ceresio.

Merzlikins verpasste sich einen Maulkorb

Es waren unrealistische Träume: Merzlikins hat in seiner Karriere früh gelernt, sich durchzubeissen. Er wusste aber auch, dass er unter erhöhter Beobachtung steht. Weitere Niederlagen wären auch ihm angelastet worden, und sie hätten die Fortdauer seiner NHL-Karriere noch während der Akklimatisierungszeit substanziell gefährden können. So entschloss sich der eigentlich sehr extrovertierte Mann aus Riga zu einer ungewöhnlichen Massnahme: Er bat die Medien darum, ihn temporär «alleine zu lassen». Das habe auch mit seinen Erfahrungen aus Lugano zu tun, begründete er: «Im Playoff habe ich jeweils nicht mit den Medien gesprochen. Ich wollte alleine in meiner Welt sein, mich nur auf meine Einsätze konzentrieren. Und nun gilt dasselbe. Ich habe so schon genug Druck. Das ist mein Moment, und den will ich nutzen.»