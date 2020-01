Courage in der Überzeit und die «Insel» Arcobello

Wer also erwartet hatte, der SCB würde im ultimativen Strichkampf die geschwächt angetretenen Freiburger an die Wand spielen, der wurde einerseits enttäuscht. Anderseits ist diese Erwartungshaltung im Januar 2020 realitätsfremd.

In den letzten Jahren war der Januar für den SCB eine Art «Leerlauf-Monat»: Die Tabelle bot keine Dringlichkeit, das Playoff war nah und doch fern. Nun aber ist jedes Januarspiel ein Krampf, jeder Sieg von hohem Wert. Dem 4:3 nach Verlängerung gegen Lausanne liess Bern ein 3:2 nach Überzeit in Freiburg folgen. Zwar gab der Meister in beiden Begegnungen im Schlussdrittel eine Führung preis. «Aber in unserer Situation sind vier Punkte positiv zu werden», sagte Topskorer Mark Arcobello. Trainer Kari Jalonen sprach von einer «guten Performance. Wir konnten umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten.»

Sprungers Check mit Folgen

Während Freiburgs Trainer Christian Dubé sein Personal zuletzt öffentlich in den Senkel stellte, pflegt der Finne die Kritik vornehmlich intern anzubringen. Er sagte: «Nun ist die Zeit gekommen, Courage zu zeigen.» Was der SCB gegen Lausanne und Gottéron in der Verlängerung auch tat.

Hauptsächlich prägt das Spiel der Berner aber die Suche nach Konstanz. Am Samstag entsprangen beidseits viele Aktionen dem Zufall, etwa Julien Sprungers Treffer zum 2:2, als der Puck irgendwie auf seiner Stockschaufel landete. Kein Zufall war, dass in dieser Szene die Zuordnung in der Defensive nicht stimmte – Sprunger hatte zuvor SCB-Verteidiger Yanik Burren mit einem Check gegen den Kopf aus dem Spiel genommen. Der Freiburger sprang leicht ab, fuhr den rechten Ellbogen aus. Mittlerweile ist ein Verfahren eröffnet worden.

Nach dem Ausgleich nahm das Zähringerderby Fahrt auf. Tore fielen bis zur Verlängerung keine mehr. Dort bugsierte der Meister die Könige der Überzeit vom Thron. Gottéron hatte zuvor in sechs Verlängerungen sechsmal getroffen. Am Samstag prägte der SCB die Zusatzschicht: Die Freiburger verzeichneten keinen Torschuss, bei Bern führte der sechste zum Erfolg: Captain Simon Moser lenkte Arcobellos Schuss ab.