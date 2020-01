Caminada ersetzt beim SCL Wüthrich

Nach guten Leistungen als Nummer 2 hinter Leonardo Genoni hatte der 33-Jährige die Chance bekommen, in Bern mit Niklas Schlegel um den Job als Stammgoalie zu kämpfen. Das Ende der Geschichte ist bekannt: Das Team geriet in eine Krise, an der die Torhüter nicht unschuldig waren, worauf Sportchef Alex Chatelain Ende November den Finnen Tomi Karhunen verpflichtete. Seither ist Schlegel in Lugano gelandet und Caminada in der Meisterschaft nie mehr eingesetzt worden.

Weil Chatelain kommuniziert hat, dass er Wüthrich einen ausländischen Goalie zur Seite stellen will, war klar: Für Caminada wird es beim SCB keinen Platz mehr haben. Der Zürcher unterschrieb bei Langenthal für zwei Jahre. Mit seiner Erfahrung und Klasse dürfte Caminada für das Swiss-League-Team zu einem sicheren Rückhalt werden.