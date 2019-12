Bozon wirft Steine im Glashaus

Die Szene sieht nicht so spektakulär aus, hätte aber bös ausgehen können: Servettes Tim Bozon versetzt Mark Arcobello am 30. November in Bandennähe einen leichten Crosscheck in den Rücken. Der SCB-Topskorer, der den Puck spielen will, verliert das Gleichgewicht und kracht in die Bande. Es ist eine ziemlich maliziöse Aktion, denn Bozon weiss als Hockeyprofi genau, was deren Folgen sein würden.