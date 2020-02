Bern zeigt zwei Gesichter und holt einen Punkt

So weit, so verkraftbar. Zumal Bern dank Pestonis Puckerpoberung und Vincent Praplans Abschluss den ZSC sogleich wieder auf Distanz hielt. Doch dann ermöglichten Praplan und Calle Andersson dem Gegner mit fahrig-schwachem Defensivverhalten das zweite Tor. Wahrscheinlich dachte Kossmann auch an diese Szene, als er sagte: «Defensiv sind wir zu labil. Die Stürmer und die Verteidiger müssen besser zusammen arbeiten.»

Einen Moment später griff auch noch Goalie Tomi Karhunen daneben. Und nun waren sie endgültig wieder da, die bösen Geister, denen der Meister eigentlich hatte davonlaufen wollen. Immerhin hielt er sie im Schlussdrittel auf Distanz: Bern rannte nun mit viel Energie und Verzweiflung an, verpasste aber die Entscheidung. In der Verlängerung traf Tristan Scherwey die Latte. Der grosse Aufwand wurde letztlich nicht mit einem zusätzlichen Zähler belohnt. Weil die SCL Tigers in Rapperswil verloren, rückte der Meister dem Playoff trotz nur einem Punkt ein My näher.

Am Freitag gastiert mit dem EV Zug ein weiteres Spitzenteam in der Postfinance-Arena. Die Zuger haben seit Dienstag die Teilnahme am Playoff auf sicher, sind als erstes Team in der Tabelle grün eingefärbt.

Grün – für Schwarz-Gelb-Rot die Sehnsuchtsfarbe.