Bern besiegt die Lakers – ZSC Lions mit Heimsieg

Ein Bullytor der etwas anderen Art: Lindgren erzielt die 3:2-Führung für Davos. (Video: Mysports/Twitter)

Doch dann patzen auch die Davoser in der Abwehr, die Lions drehen die Partie zu Beginn des Schlussdrittels, es entwickelt sich ein Schlagabtausch, der die Coaches nur bedingt, das Publikum umso mehr freut. Goalie Flüeler hält den Sieg fest, als er Lindgren stoppt und den Hattrick des Finnen verhindert. Mit Suter und Bodenmann, die zum 5:3 und 6:3 treffen, gibt es vier Doppel-Torschützen. (kk)

Der Meisterfavorit aus Zug wankt, aber fällt nicht

Es war ein Start nach Mass für den Titelaspiranten aus Zug. Bereits in der 2. Minute konnten die Innerschweizer gegen Ambri-Piotta in Führung gehen. Es waren die Zuger, die den Ton angaben: im ersten Drittel feuerten sie mehr als doppelt so viele Schüsse auf das gegnerische Gehäuse ab. Die 2:0-Führung nach dem ersten Drittel war verdient.

Nachdem D’Agostini im zweiten Spielabschnitt den Anschlusstreffer für die Leventiner erzielt hatte, war es Senteler, der den Zweitore-Vorsprung wiederherstellte. Doch eine Unkonzentriertheit in der Defensive der Gäste ermöglichte Ambri 37 Sekunden vor Drittelsende wieder bis auf ein Tor an die Zuger heranzukommen. Eigengewächs Trisconi profitierte dabei vom Chaos vor Zug-Goalie Genoni, der einen Abpraller nicht unter Kontrolle hatte bringen können.

Mit den Gedanken wohl noch in der Garderobe, wurden die Gäste eiskalt erwischt, als Kostner unbehelligt durch die Reihen der Zuger kurven und Genoni zum Ausgleich bezwingen konnte. Wenige Minuten später hatte Trainer Dan Tangnes genug gesehen und nahm sein Time-out – es sollte Wirkung zeigen. In Überzahl war es der ehemalige Ambri-Junior und Neuzugang Grégory Hofmann, der mit einem satten Slapshot die einstmalige Führung wieder herstellen und seinen ersten Meisterschaftstreffer im Dress der Zuger erzielen konnte. Ambri stürmte an, jedoch vergebens. Während die Truppe von Luca Cereda mit einem beherzten Auftritt überzeugte, ist beim meistgenannten Favoriten auf den Meistertitel trotz Sieg noch deutlich Luft nach oben. (erh)