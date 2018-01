Zwei Tore mehr, vier Zähne weniger

Zweimal innert rund 20 Stunden setzt Mason Raymond den Schlusspunkt unter ein Derby. Am Samstag ist der Siegtreffer des Kanadiers in Diensten des SC Bern gleichzeitig der Höhepunkt des Abends: Mit einer brillanten Pirouette entledigt er sich in der Verlängerung des SCL-Tigers-Schweden Andreas Thuresson und bezwingt Ivars Punnenovs magistral.

Der 3:2-Sieg schmeichelt dem Meister, der sich gegen die taktisch hervorragend eingestellten Langnauer über weite Strecken sehr schwergetan hat. Am Sonntag ist das Tor Raymonds in der 58. Minute zum 5:1 nicht mehr als eine Randnotiz, weil die Rollen zu diesem Zeitpunkt längst verteilt sind.

Sie hätten fünf von sechs Zählern geholt, daher sei es ein gutes Wochenende gewesen, bilanziert Gaëtan Haas. Dem SCB-Center dürfte der gestrige Auftritt in Langnau hingegen nicht in guter Erinnerung bleiben – trotz zweier Tore, trotz der Wahl zum besten Spieler. «Ich habe jetzt vier Zähne weniger», sagt der Edeltechniker, der im Schlussdrittel von Yannick Blaser am Kopf getroffen worden ist.

Am Samstag ein Duell auf Augenhöhe mit fahrigen Favoriten und kompakten Aussenseitern, am Sonntag eine Zweiklassengesellschaft auf Eis mit einem in Überzahl glänzenden SCB und in allen Belangen unterlegenen ­Tigers – was war der Hauptunterschied?

«Wir hatten mehr Energie, das war der Schlüssel», antwortet SCB-Cheftrainer Kari Jalonen. Der Finne sagt, er habe von jedem Einzelnen gefordert, individuell eine bessere Leistung zu bringen. «Das ist meinen Spielern gelungen – sie haben diesmal einen guten Job gemacht.»

Ehlers: «Sie sind einfach gut»

Sein Team habe im zweiten Vergleich den Puck schneller aus der eigenen Zone befördert und sei daher nur noch selten in die Langnauer Falle getappt, erklärt Jalonen.

Tigers-Chefcoach Heinz Ehlers widerspricht: «Die Berner spielen seit 37 Matches das Gleiche, sie haben schon in der letzten Saison 70-mal das Gleiche gespielt – aber sie sind einfach gut.»

Für die Differenz sorgte der Meister mit drei Toren im Powerplay, nachdem er am Vortag mit einem Mann mehr nichts zustandegebracht und sogar einen Shorthander eingefangen hatte. «Diesmal leiteten wir die Scheibe schneller weiter und kamen rascher in eine gute Abschlussposition», erläutert Haas.

Dass sein Team im zweiten Derby chancenlos geblieben ist, erklärt Pascal Berger so: «Die Berner haben im ersten Drittel jeden unserer Fehler eiskalt ausgenutzt. Und danach sind sie mit breiter Brust aufgetreten.»

Weil Gottéron gegen die ZSC Lions fünf Zähler geholt hat, beträgt der Rückstand der Tigers auf die achtplatzierten Freiburger nun sieben Einheiten bei einem Mehrspiel. «Der Glaube daran, die Playoffs zu erreichen, ist noch da», betont Berger.

Doch der Captain fügt an: «Von uns muss mehr kommen. Spielen wir so, haben wir in den Playoffs nichts zu suchen.» Solche Sorgen plagen die Mutzen nicht. Obwohl derzeit alle Vertreter der ersten Sturmlinie (Mark Arcobello, Simon Moser und Thomas Rüfe­nacht) unpässlich sind, schreiten sie unaufhaltsam Richtung Qualifikationssieg. (Berner Zeitung)