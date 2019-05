Zwei Rückschläge, die kaum schmerzen

Kutscherow vier Minuten vor Schluss mit der Entscheidung. (Video: SRF)

Ab Dienstag mit Niederreiter

Fischers Umstellungen haben sich nicht ausgezahlt. Am Vorabend hatte die Schweiz gegen Schweden 3:4 verloren, 24 Stunden danach experimentierte der Trainer und liess keine Linie unverändert. Moser rückte zu Hischier/Fiala in den ersten Block. Der wuchtige Angreifer sollte der Toplinie mehr Wasserverdrängung geben. Gegen Schweden kam das NHL-Duo nicht auf Touren, stand bei drei Gegentoren auf dem Eis. Stattdessen brillierte in einem der besten Spiele an diesem Turnier die Linie mit Haas, Andrighetto und Scherwey. Letztlich war die Schweiz gegen den Titelverteidiger ein bisschen zu wenig abgeklärt: Unmittelbar nach dem 3:3 durch Haas in der 51. Minute nutzte Ekman Larsson eine Nachlässigkeit zum Siegtor.

Für die Schweiz sind beide Niederlagen zu verschmerzen. Das Nationalteam hat die Qualifikation für die K.-o.-Phase auf sicher. In der Gruppe B bewegen sich die möglichen Viertelfinalgegner auf einem ähnlichen Level, weshalb es eine untergeordnete Rolle spielt, auf welchem Platz in den Top 4 die Schweiz die Gruppe abschliessen wird. Am Dienstag steht die letzte Vorrundenpartie an. Gegen Tschechien wird Fischer erstmals auf den aus der NHL eingeflogenen Angreifer Niederreiter zählen können.