Zwei Favoriten und ein Neuling

Modus

Die 7 Teams der 1.-Liga-Gruppe 2 treffen in der Qualifikation je fünfmal aufeinander (30 Spiele pro Team). Die ersten zwei erreichen die Playoff-Halbfinals (best of 5), der Siebte scheidet aus. Die Teams auf den Rängen 3 bis 6 bestreiten die Playoff-Viertelfinals (best of 3). Die Sieger stehen ebenfalls in den Halbfinals. Der Gewinner des Finals (best of 5) bestreitet die Endrunde der drei 1.-Liga-Gruppensieger. Der 1.-Liga-Meister steigt in die Swiss Regio League auf, sofern er dies will. Verzichtet er, haben der Zweite und danach der Dritte das Aufstiegsrecht.