Und doch trat Letzteres gestern ein: Der Zuger Topskorer lief nach 21 Minuten zu einem Penalty an, wegen des speziellen Mottos des Abends tat er dies in einem Edelweisshemd. Der filigrane Techniker kurvte elegant aufs Tor und wartete, bis sein zukünftiger Teamkollege Leonardo Genoni im Berner Tor die erste Bewegung machte. Die SCB-Lebensversicherung machte sie, und Martschini traf eiskalt.

Es war das 4:1 und das vierte Tor, das die Berner in den fünf ersten Minuten der jeweiligen Drittel kassierten. Zu Martschinis Ehrenrettung sei übrigens erwähnt, dass er auch physisch und defensiv überzeugte, aus ihm wird immer mehr ein Kandidat für das WM-Team. «Wir haben vieles richtig gemacht und sehr viel investiert», war die Nummer 46 nach dem dritten Sieg in Serie gegen Bern zufrieden. Vorher hatte es acht Niederlagen en suite abgesetzt.

Böse war am Anfang nur der EVZ

Grosse Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Und in Zug gibt es in diesem Jahr – unabhängig von der weiteren Saisonentwicklung beim Cupsieger – ein ganz grosses Sportfest: das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest, bei dem zwischen dem 23. und 25. August um die Nachfolge von Matthias Sempach zusammengegriffen wird, einem Berner notabene.

Sechs Monate zuvor wurde nun der Anlass noch einmal so richtig lanciert, und so trat das Innerschweizer Sportaushängeschild gestern in speziellen Trikots samt Schwinghosen an. Ebenfalls anwesend war das gesamte Organisationskomitee des Festes sowie die Bösen aus der Innerschweiz: Marcel Bieri, Pirmin Reichmuth und Christian Schuler. Als sie vor der Eingabe des Matchpucks das Eis betraten, klatschten auch andere Haudegen wie Tristan Scherwey und Thomas Rüfenacht Beifall.

Nicht mehr ganz so lange wie bis zum Schwingfest dauert es, bis es auf dem Eis so richtig ernst gilt. Für Zug und Bern ist die Zeit bis zum Playoff-Start am 9. März aber eine gefühlte Ewigkeit. Während noch zwei Drittel der Liga im Kampf um die letzten sechs Playoff-Plätze verzahnt sind, haben diese beiden Teams das Ticket für das Meisterrennen schon lange auf sicher. Hauptmotivation im Monat Februar ist damit der Kampf um Platz 1.