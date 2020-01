Zug gewinnt gegen HCD, ZSC verliert

Mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen Davos festigt der EV Zug seine Tabellenführung. Die Bündner gingen entgegen dem Spielverlauf durch Fabrice Herzog, der beim HCD immer besser in Fahrt kommt, in Führung. Der EVZ konnte diesen Makel durch einen Überzahl-Treffer von Erik Thorell aber rasch wieder korrigieren. Mehr oder weniger aus heiterem Himmel kam dann auch der neuerliche Davoser Führungstreffer zum 2:1 durch Andres Ambühl in der 32. Minute, schien doch Zug das Geschehen im Griff zu haben. Das perfekte Zuspiel lieferte wie schon beim ersten Treffer des Rekordmeisters Enzo Corvi. Doch der EVZ konnte auch diesen Nackenschlag wegstecken. Captain Raphael Diaz nahm das Heft in die Hand und erwischte HCD-Keeper Joren van Pottelberghe bei seinem zehnten Saisontreffer in der nahen Ecke.