Es lief die 45. Minute, als der sonst fast ununterbrochen ohrenbetäubende Lärm in der Bieler Arena kurz verstummte. Es war ein Gegentor, das Biel weh tat, insbesondere Jonas Hiller, weil der von Ambris Lauper und Biels Schmutz doppelt abgefälschte Puck nach Jannik Fischers Weitschuss irgendwie auch den Weg am Goalie des Heimteams vorbei fand. 3:3 stand es, und kurz dürfte in der ausverkauften Tissot-Arena manch ein Bieler Fan gedacht haben: Nicht schon wieder!