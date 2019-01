War es nun eine aussergewöhnliche Performance einer auf ihre Art aussergewöhnlichen Mannschaft des HC Davos? Mit einem «echten» Team der National League hatte das wenig gemein, was Trainer Harijs Witolinsch da als eine Art Notaufgebot, gespickt mit Rookies und Junioren, in den aussichtslos scheinenden Kampf gegen den Leader schickte – acht Stammspieler fehlten. Oder war es schlicht Arroganz des SCB, der so gut ins Spiel startete, sich aber derart in seiner Dominanz sonnte, dass er früh in den «Autopilot» schaltete?