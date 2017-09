Nun hat es auch den Meister erstmals erwischt. Der SC Bern verlor in Genf mit 1:2. Die Niederlage gehört zum Kapitel unnötig. «Läuferisch und spielerisch waren wir besser», sagte Captain Simon Moser nach der Partie. Stürmer Gian-Andrea Randegger ergänzte jedoch: «Wir spielten zu kompliziert.» Diese Aussage unterstrich Trainer Kari Jalonen: «Wir spielten zu viele Pässe. Der einfachere Weg wäre oft besser gewesen.»

Gegentore schmerzten

Erst nach zwei Minuten kamen die Genfer zu ihrem ersten richtigen Angriff. Jeremy Wick erzielte gleich den Führungstreffer für die Gastgeber. Nach diesem Gegentor fielen die Berner kurzfristig aus dem Tritt. Prompt kassierten sie in dieser Phase auch noch das 0:2. Genfs Berner Daniel Rubin hatte im Powerplay nach einem Pfostenschuss am schnellsten reagiert und die Scheibe ins Tor spediert. «Diese Gegentore taten uns sehr weh», meinte Jalonen.

Dann aber übernahm der SCB wieder das Diktat. Im ersten Überzahlspiel dauerte es bloss drei Sekunden bis Maxim Noreau den Anschlusstreffer bewerkstelligt hatte. Der Kanadier hatte noch vor der ersten Pause den Ausgleich auf dem Stock. Auch Randegger, Moser und Ramon Untersander scheiterten mit guten Möglichkeiten an Gauthier Descloux.

Der von Ambri zurückgeholte Servette-Goalie stand erstmals in dieser Saison zwischen den Pfosten, weil Christophe Bays Adduktorenprobleme plagen. Dieser ist eigentlich der Ersatztorhüter von Robert Mayer. Weil sich der 27-Jährige aber im Sommer bei einem Quad-Unfall verletzte, ist Bays zur Nummer 1 aufgerückt.

Marti in Langenthal

Die Berner waren dann im Mitteldrittel noch tonangebender. Einziger Makel: Sie reüssierten nicht. Auch nicht in Überzahl. Was bei der ersten Gelegenheit noch so vorzüglich funktioniert hatte, gelang in der Folge nicht mehr. Drei Powerplays blieben ungenützt. «Servette machte den Slot zu», erklärte Moser. Auf der Gegenseite blieb das Team von McSorley-Nachfolger Craig Woodcroft mit blitzschnellen Kontern stets gefährlich und verteidigte den knappen Vorsprung schliesslich bis zur Schlussirene. Beim SCB stand Aurélien Marti nicht mehr im Aufgebot.

Der Verteidiger ist nach zwei Einsätzen wieder zum SC Langenthal zurückgekehrt. Kari Jalonen nahm dafür Colin Gerber mit nach Genf. Der 19-jährige SCB-Junior muss aber weiterhin auf seine Premiere in der höchsten Spielklasse warten. Jalonen setzte den Verteidigeram Freitag nicht ein. Dafür durfte Mika Pyörälä wieder mittun. Der Finne wechselt sich mit dem Kanadier Mason Raymond weiterhin als überzähliger Ausländer ab. Pyörälä agierte am Freitag als Center in der 4. Linie, dafür stürmte Dario Meyer in der ersten Sturmformation neben Mark Arcobello und Moser.

Der Amerikaner Arcobello musste sich nach dem Spiel noch eine Wunde am Kinn verarzten lassen. Der Stürmer hatte unermüdlich gekämpft und als «Belohnung» einen Stock ins Gesicht gekriegt.

So war diese Blessur letztlich typisch für den missglückten Auftritt in der Romandie. Captain Moser betonte indes: «Diese Niederlage haut uns nicht um. Wir werden bereits gegen Lugano reagieren.» (Berner Zeitung)