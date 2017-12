Zerstören statt zaubern

Eine Dreiviertelstunden lang erzählt Federico Lardi. Er gehört zur Sorte Sportler, die den Kaffee beim Gespräch spendiert. Die sich bedankt für die Interviewanfrage. Die interessiert zurückfragt.

Irgendwann dreht er die Diskussion in eine andere Richtung, erwähnt die Bedeutung der Spielerfrauen im Eishockey. Nie habe er etwas über diese gelesen. «Dabei ginge ohne sie nicht viel.» Bei Lardi, die Tochter zwei Jahre, der Sohn fünf Wochen alt, ist zu Hause allerhand los.

Als Hockeyprofi hat er zuweilen mehr Freizeit als andere arbeitstätige Väter, ist an den Abenden aber oft nicht zu Hause. «Steht ein Auswärtsspiel an, bin ich den ganzen Tag unterwegs, komme spät in der Nacht heim. Meine Frau hält mir den Rücken frei.»

Beruflich wie privat richte sich seine Gattin meistens nach ihm, meint der 32-Jährige und weist auf den Abstieg 2013 mit den SCL Tigers hin. «Der Boden unter den Füssen wurde uns weggerissen. Wir waren glücklich in Langnau, von der einen auf die andere Sekunde aber hatte ich keinen Vertrag mehr.» Lardi wechselte nach Lausanne – seine Liebste begleitete ihn, kündigte dafür ihren Job.

Kein Grossverdiener

Nun spielt der Verteidiger ein zweites Mal in Langnau, nachdem ein leihweises Engagement letzte Saison trotz gegenseitigem Interesse gescheitert war. Lardi ist einer, der genau ins Emmental passt; ein harter Arbeiter, pflichtbewusst und nie aufmüpfig, auch wenn er wie zuletzt als siebte Defensivkraft nominiert wird oder als Angreifer aushelfen muss.

Seine Aufgabe ist es, den Kontrahenten zu neutralisieren. Anders formuliert: statt zaubern das Spiel des Gegners zerstören. Lardi ist kein teurer Profi. Aber gewiss einer, bei dem das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Seit acht Jahren ist er Stammkraft in der höchsten Liga, das Defensivsystem von Trainer Heinz Ehlers kennt er von der gemeinsamen Zeit im Waadtland – es kommt ihm gelegen. «Heinz ist sehr streng, aber fair. Ich wusste, auf was ich mich einlasse.»

Als Mitglied des einzigen Tigers-Playoff-Teams hat der Routinier Geschichte geschrieben. Vor bald sieben Jahren sei noch eine latente Existenzangst spürbar gewesen, nun sei der Verein viel professioneller aufgestellt. Die Möglichkeiten seien besser, das Team aber hole trotz des spektakulären Derbysieges am Dienstag nicht alles aus den Möglichkeiten heraus, hält Lardi fest.

Nicht nur morgen gegen Lausanne (19.45 Uhr) und 20 Stunden später in Lugano fordert er mehr Leidenschaft, mehr Härte. «Manchmal sind wir zu weich.» Kein anderes Team blockt weniger Schüsse als die Tigers, kein anderes Team hat weniger Strafen kassiert (siehe Kasten). «Disziplin ist wichtig. Aber wir sollten mehr Präsenz markieren. Sonst wird es für uns bis zum Qualifikationsende schwierig.»

Kein leichter Weg

Nicht einfach war es für Lardi während seiner Jugend – zumindest aufs Eishockey bezogen. Aufgewachsen im abgelegenen Puschlav gleich bei der italienischen Grenze, konnte er nur auf tiefem Niveau und Natureisbahnen spielen. Eine Halle gab es ennet des Berninapasses in St. Moritz.

Als 14-Jähriger gehörte der Verteidiger zur Novizenmannschaft der Oberengadiner; er absolvierte allerdings nur die Spiele, trainierte nie mit der Equipe. Jeweils am Freitag brachten ihn die Eltern nach St. Moritz, am Sonntagabend holten sie ihn wieder ab. «Ich schlief ­immer bei einem anderen Teamkollegen», sagt Lardi, «verstand aber keinen von ihnen.» Im Puschlav wird Italienisch gesprochen, Deutsch ab der 5. Klasse unterrichtet. «Ich orientierte mich an den Zeichnungen des Coachs auf der Taktiktafel», meint Lardi und lacht.

Unter der Obhut Arno Del Curtos debütierte er mit 19 in der NLA, konnte sich aber nicht durchsetzen. Manch Experte traute ihm nicht sonderlich viel zu. Auf eigene Faust schloss er sich dem damals zweitklassigen Martigny an, rund 500 Kilometer weg von daheim, für ein paar Hundert Franken Monatslohn. «Hätte ich es dort nicht gepackt, wäre ich an die ETH gegangen.»

Der Transfer rettete nicht nur seine Karriere, im Wallis lernte Lardi auch seine Ehefrau kennen. 386 Spiele auf höchster Stufe hat er absolviert, und weil er noch immer die meisten Zweikämpfe gewinnt, will er so schnell nicht aufhören. Seine Gattin wird ihm zur Seite stehen. (Berner Zeitung)