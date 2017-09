Der SC Langenthal hat beim ersten Saisonspiel vor fast einer Woche nicht das Maximum herausgeholt. Gegen Olten resultierte deshalb eine 1:3-Startniederlage, die schmerzte. «Wir wollten das richtigstellen», sagte Brent Kelly am letzten Samstag nach dem deutlichen 6:2-Sieg über den EHC Visp.

Und obwohl die Walliser passiver spielten, als es der EHC Olten am Dienstagabend wohl tun wird, wollen die Langenthaler auf der positiven Schiene bleiben. Und im Cup-Sechzehntelfinal die Solothurner nun auswärts bezwingen. «Gegen Olten wollen wir ­unbedingt gewinnen. Das ist ein Derby, und wir haben eine Rechnung offen», sagt Verteidiger Philipp Rytz.

Das entsprechende Selbstvertrauen sei nach dem ersten Sieg nun vorhanden. «Wir gehen gestärkt in dieses Spiel. Nicht übermotiviert, aber wir wollen unsere Stärke beweisen.» Das heisst vor allem: Ein besseres Forechecking zelebrieren und weniger Fehler im Aufbauspiel verursachen. Olten wird zwar mächtig Druck ­aufsetzen. Dieses Mal sollen die Lösungen mit einem einfachen Spiel besser und schneller gefunden werden als noch beim ersten Saisonspiel.

Schon mehrere Duelle

Zum Sieg gegen Olten würde nicht zuletzt auch ein Treffer von Philipp Rytz passen. Dieser wird am Dienstagabend abermals gegen seinen Bruder antreten. Dieses Duell gab es in der Nationalliga A ­bereits mehrmals, in der letzten Saison spielten er und Torhüter Simon beim SCL einzelne Spiele sogar erstmals im selben Team, worauf sie am letzten Mittwoch wiederum in unterschiedlichen Farben agierten.

«Vor dem Spiel reden wir kaum über unsere ­Duelle. Wir tauschen schliesslich auch keine Geheimnisse aus», sagt Philipp Rytz mit einem Lachen. Nach dem Spiel gehöre ein Schwatz aber immer dazu, zumal ihr Verhältnis sehr gut sei. Die brüderliche Zuneigung endet aber auf dem Eisfeld. Oder etwa doch nicht? Philipp Rytz ist es nämlich bis heute noch nicht ­gelungen, gegen seinen Bruder einen Treffer zu erzielen. «Es wäre Zeit für das erste Tor», sagt der 32-Jährige deshalb.

Vor einigen Jahren, als er noch bei Lausanne spielte, war er einmal nahe dran. «Ich bin plötzlich vor ihm alleine aufgetaucht. Er hat dann aber offenbar gesagt: ‹Nicht bei mir›, und ich habe nicht getroffen», erinnert sich Philipp Rytz heute.

Verständlicherweise sei auch sein Bruder in solchen Duellen besonders motiviert, weshalb das Toreschiessen gegen ihn nicht einfach sei. Einen viel besseren Höhepunkt als den ersten Treffer im Cupspiel gegen den Derbyrivalen könnte die Geschichte der Brüder aber kaum finden. Dann hätte sich das Warten gelohnt.

Topmotiviert

Ob Philipp Rytz am Dienstagabend trifft oder nicht, eines bleibt sicher: Mit dem Erfolgserlebnis vom Samstag im Rücken werden die Langenthaler topmotiviert zum zweiten Derby der Saison antreten. Am Samstag hat nicht zuletzt ein guter Start viel zum Erfolg beigetragen. Das soll auch Dienstagabend so sein. Olten und Simon Rytz müssen sich warm anziehen. (Langenthaler Tagblatt)