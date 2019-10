ZSC verliert, SCB gewinnt im Shootout

Denn der EV Zug hat einen Mann in seinen Reihen, der seine Tormöglichkeiten auszunützen pflegt. Gregory Hofmann markierte sowohl den Ausgleich wie auch den Treffer zur Zuger Führung. Später erzielte Hofmann auch noch das Zug den Sieg einbringende 4:2. Im 11. Spiel war dies bereits sein 12. Saisontreffer. Sollte der Nationalstürmer diesen Schnitt aufrecht erhalten können, hätte er zum Ende der Qualifikation mehr als 50 Tore auf dem Konto! Hofmanns bisheriger persönlicher Rekord liegt bei 30 Treffern aus der Vorsaison.

Die ZSC Lions kamen durch einen Fehlgriff von Zug-Goalie Leonardo Genoni zwar nochmals auf 4:3 heran, aber haben nun von den letzten drei Spielen deren zwei verloren. Der EVZ dagegen hat an diesem Wochenende das Punktemaximum geholt und zeigt eine ansteigende Formkurve.

Bern kommt mit einem blauen Auge davon

Ramon Untersander verwertet den letzten Penalty und sorgt dafür, dass der SC Bern 4:3 gewinnt und die kurze Siegessiere des HC Davos beendet. Davos hatte zuletzt dreimal in Folge gewonnen, Bern dreimal hintereinander nach einem Vorsprung von mindestens zwei Toren noch Punkte liegen lassen. Auch diesmal führte der Meister 2:0 und nach 40 Minuten 3:1, wobei Vincent Praplan die ersten beiden Treffer markiert hatte. Würden die Bündner, die zuletzt vor einer Woche angetreten waren, von den frischeren Beinen und der Berner Verunsicherung profitieren können? Tatsächlich gelang den Gästen gut fünf Minuten vor Schluss im Powerplay durch Benjamin Baumgartner der Anschlusstreffer. 121 Sekunden vor Schluss nahm HCD-Coach Christian Wohlwend Goalie Sandro Aeschlimann raus, und tatsächlich: Topskorer Perttu Lindgren gelang mit einem platzierten Schuss der Ausgleich. Der SCB musste zum vierten Mal in Serie eine Verlängerung bestreiten. In dieser fielen trotz guten Chancen auf beiden Seiten keine weiteren Tore, so dass die Entscheidung im Penaltyschiessen fiel.

Peter Schneiders Hattrick

Kann der Österreicher Peter Schneider nur in seinem Heimatland Tore schiessen? Diese Frage stellte sich, nachdem der Biel-Stürmer in der Champions League beim 6:3 in Klagenfurt gleich viermal getroffen hatte. Nein, kann er nicht! Das bewies der 28-Jährige beim souveränen 5:1-Heimsieg gegen Servette mit einem Hattrick: Er traf zum 1:1 (8.), 2:1 (18.) und 5:1 (45.). Damit vervierfachte er in seinem 13. Ligaspiel seine Saison-Ausbeute – auf vier Treffer.

Obschon sich Servette lange redlich bemühte, war der Bieler Sieg bald einmal nicht mehr in Gefahr. Die Genfer tun sich im Seeland ohnehin äusserst schwer, haben da im Februar 2017 letztmals gewonnen und seitdem siebenmal verloren. Nach einem guten Saisonstart haben die Servettiens ihre Balance eingebüsst und tut sich das Topduo Wingels/Winnik zusehends schwerer mit dem Toreschiessen. Anders die Bieler, bei denen die offensive Last auf viele Schultern verteilt ist. Mit ihrem vierten Erfolg nacheinander behaupteten sich die Seeländer an der Tabellenspitze.