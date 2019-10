ZSC siegt nach Aufholjagd gegen Langnau

Gegen lange Zeit mehr als nur ebenbürtige SCL Tigers haben die ZSC Lions zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Nach 0:2- respektive 2:3-Rückstand sowie 4:3-Führung resultierte am Ende ein 5:4-Overtime-Sieg. In Erinnerung bleiben wird vor allem das Schlussdrittel. Was waren das für verrückte 20 Minuten: Die ZSC Lions, die zunächst zwei Mal einen Rückstand ausgleichen, dann erstmals in diesem Spiel in Führung gehen (4:3) konnten, dann drei Minuten vor Schluss Goalie Flüeler benötigen, der einen Penalty des Langnauer Topskorers Pesonen hielt. Und die Lions, die dennoch in die Overtime mussten, weil Schmutz 75 Sekunden vor Schluss doch noch zum 4:4 ausglich. Eine Verlängerung, in der die Zürcher zunächst ein Powerplay ungenützt verstreichen liessen, um dann sechs Sekunden später dank Marcus Krügers Tor dennoch 5:4 zu gewinnen.