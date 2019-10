ZSC siegt abgeklärt – Biel gewinnt das Derby

Es half, dass Roe die Zürcher bereits nach 149 Sekunden in Führung schoss. Bertschy leitete den ZSC-Konter mit einem Fehlpass ein, Suter und Roe führten ihn mustergültig aus. Die Gäste setzten nach, kamen aber erst im ersten Powerplay durch Pettersson (17.) zum 2:0. Diesmal leistete Roe die Vorarbeit mit einem brillanten Querpass. Der Amerikaner bereitete später auch das 3:0 Noreaus (37.) vor und überholte Zugs spielfreien Grégory Hofmann wieder in der Skorerwertung. Roe führt diese nun mit 22 Punkten aus 16 Spielen an. (sg)

Rajala trifft mitten ins Berner Herz

Wohl die meisten der 6521 Zuschauer in der ausverkauften Tissot-Arena rechneten bereits mit der Verlängerung. Dann bediente Anssi Salmela noch einmal seinen Landsmann Toni Rajala – und der Bieler Topskorer traf 17 Sekunden vor dem regulären Ende zum 3:2-Siegtreffer. Betrachtet man die gesamte Partie, geht der Erfolg der Seeländer in Ordnung. Betrachtet man nur das letzte Drittel – dann ist er gewiss glücklich. Denn in den letzten 20 Minuten war der SCB die bessere Mannschaft, und er hatte Pech, weil Ramon Untersander und Tristan Scherwey nur den Pfosten trafen.

Gleich zwei Spieler feierten im Derby ihren Einstand: David Ullström auf Bieler und Andrew MacDonald auf Berner Seite. Wobei das Debüt von Letzterem kaum unglücklicher hätte ausfallen können: Nach 66 Sekunden musste MacDonald auf die Strafbank – und konnte von dort aus zuschauen, wie Salmela nach einer katastrophalen Befreiung Mark Arcobellos das 1:0 erzielte. In der 17. Minute erhielt MacDonald wieder eine Strafe aufgebrummt – und diesmal traf Rajala zum 2:1. Arcobello aber glich die Führung nach seinem Fauxpas zweimal aus – weshalb es eben bis ganz am Schluss spannend blieb. (mop)

Davos dreht das Spiel gegen Fribourg

Gottéron erwischte dank Marti (12.) zwar den besseren Start gegen den HC Davos, musste aber 7 Sekunden vor Drittelsende das 1:1 durch Tedenby in Unterzahl hinnehmen – und relativ spät im zweiten Drittel durch Aeschlimann (37.) das 1:2. In der 49. Minuten traf Baumgartner für die Bündner zum Schlussstand von 3:1.

Genf besiegt Ambri trotz Fehlstart

Schon nach 105 Sekunden schiesst D'Agostini das 1:0 für Ambri-Piotta, Genf-Servette aber reagiert mit Winnik kurz vor Ablauf des ersten Drittels. Tömmernes erhöht für die Romands (43.) und erzielt in der 59. Minute auch das 3:1 ins leere Tor.

Rangliste: 1. ZSC Lions 16/33 (58:40). 2. Biel 16/29 (43:39). 3. Genève-Servette 16/26 (44:42). 4. Lausanne 14/24 (40:39). 5. Lugano 14/22 (39:39). 6. Zug 13/21 (47:39). 7. Rapperswil-Jona Lakers 15/21 (38:42). 8. Bern 15/19 (45:49). 9. SCL Tigers 15/19 (36:46). 10. Davos 10/18 (34:27). 11. Ambri-Piotta 15/15 (32:43). 12. Fribourg-Gottéron 13/11 (24:35).