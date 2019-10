Der SCB siegt in der Leventina

Nebst Goalie Flüeler, der seinen zweiten Saison-Shutout feierte, stellten die Jungen die Weichen. Prassl brachte die Zürcher in der 21. Minute mit seinem bereits sechsten Saisontor in Führung, Sigrist (26.) erhöhte wenig später auf 2:0. In Abwesenheit der verletzten Wick und Diem erhielten die Youngster etwas mehr Eiszeit. Sigrist traf erstmals in der National League. Servette zeichnete sich wie gewohnt durch seine defensive Stabilität aus, in der Offensive fehlten den Genfern aber die überraschenden Ideen. Sie dürften die Rückkehr von Spielmacher Richard herbeisehnen.

Pestoni trifft, Bern gewinnt

Inti Pestoni ist beim SC Bern der Mann des Moments. Der Leventiner hat in den letzten drei Ernstkämpfen sieben Punkte gesammelt. Am Dienstag traf Pestoni ausgerechnet in seiner Heimat, der Valascia, zum 3:1. Am Ende setzte sich der SCB gegen Ambri 5:2 durch.

Die Berner machten vorerst da weiter, wo sie am Freitag in der Meisterschaft gegen Lugano aufgehört hatten: mit hektischem Spiel in der eigenen Zone. Die Leistung gegen Lugano war vielleicht die schwächste in der Amtszeit von Kari Jalonen als SCB-Coach gewesen. Auch gegen den zweiten Tessiner NL-Vertreter konnte der Meister seine Nervosität nicht verbergen. Niklas Schlegel parierte Puck um Puck, hielt Bern im Spiel. Nach sieben Minuten führte Ambri in Sachen Torschüsse 11:2 – reüssiert hatte aber mit Andersson ein Berner. Der Schwede mit Schweizer Lizenz stand danach mit einem Scheibenverlust am Ursprung des 1:1 durch Müller. Dank Praplan und eben Pestoni legte der SCB noch vor der ersten Pause die Basis. Im Schlussdrittel gelang Scherwey eine Doublette.

Lausanne schlägt ineffiziente Zuger

Fünf Minuten vor Schluss kam nochmals Spannung auf in der Vaudoise Arena: Yannick-Lennart Albrecht markierte soeben den 1:2-Anschlusstreffer für den EV Zug. Dies, nachdem vorher Lino Martschini, Jan Kovar sowie Gregory Hofmann mehrere Topchancen ungenutzt gelassen haben.

Weniger Anläufe brauchte Lausanne. Bereits in der vierten Minute traf Joel Vermin, im dritten Drittel erhöhte Cory Emmerton zum zwischenzeitlichen 2:0 für das Heimteam. Zug ersetzte knapp zwei Minuten vor Schluss den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler – allerdings ohne den gewünschten Erfolg. So gelingt den Waadtländern der Sprung auf Platz 3, die Innerschweizer belegen derweil den 6. Rang.