ZSC kann doch gewinnen – Kloten mit erstem Sieg

Natürlich verdiente sich der ZSC den Sieg. Sie schossen mehr als doppelt so viel aufs Tor als Ambri (42:20). Die Lions agierten auch disziplinierter (nur 8 Strafminuten gegenüber 36 von Ambri) als der Gegner. Dennoch konnten die Zürcher nicht verheimlichen, warum sie zuletzt eine Woche lang nur verloren hatten.

Die Goalies sind nicht in Form. Weder Niklas Schlegel, der in Ambri spielte (89,04), noch Lukas Flüeler (87,65) kommen auf eine Fangquote von 90 Prozent. In der Offensive konzentriert sich das Toreschiessen zu sehr auf den Block mit Neuzuzug Fredrik Pettersson und Robert Nilsson. Pettersson skorte in all seinen bisherigen Partien für die Lions einen Punkt; in Ambri erwies er sich mit den Goals zum 1:1 und 5:4 wiederum als der Matchwinner.

Ambri-Piotta forderte den ZSC Lions alles ab. Die Leventiner hielten der grösseren Klasse des Gegners enorm viel Leidenschaft und Effizienz dagegen. Ambri hätte die ZSC Lions schlagen können, wenn es eine der drei Führungen (1:0, 2:1, 4:3) über längere Zeit hätte halten können.

Zug - Davos: Vierter Sieg in Serie für Zug

Zug feierte den vierten Sieg in Serie. Der diesjährige Playoff-Finalist setzte sich gegen Davos nach einem 0:1-Rückstand mit 5:1 durch.

Das zweite und dritte Drittel entschieden die Zuger in einer intensiven Partie jeweils mit 2:0 für sich. Dem im Powerplay erzielten 3:1 von Garrett Roe (33.) ging ein kapitaler Fehler des Davoser Teamleaders Andres Ambühl voraus. Dieser hätte den Puck problemlos aus der eigenen Zone befreien können, er drehte jedoch nach hinten ab und spielte den Puck schlussendlich zum Zuger Timothy Kast, der Roe bediente. Letzterer bereitete in der Folge auch das 4:1 von Dominic Lammer (48.) vor.

Neuzugänge überzeugen

Roe hat nun bereits zwei Tore und sechs Assists auf dem Konto. Auch der zweite ausländische Neuzugang des EVZ, Viktor Stalberg, scheint ein Volltreffer zu sein. Der Schwede, 2013 Stanley-Cup-Sieger mit den Chicago Blackhawks, schoss beim 5:1 (53.) sein viertes Tor in der National League.

Die Davoser verzeichneten im letzten Drittel zwar 16 Torschüsse, wirklich gefährlich waren sie aber nicht. So blieb das 1:0 von Marc Wieser nach 42 Sekunden das einzige Erfolgserlebnis der Bündner, die zum vierten Mal hintereinander gegen Zug verloren, zum zweiten Mal in dieser Saison nach dem 2:3 nach Penaltyschiessen zum Auftakt.

Ambri-Piotta - ZSC Lions 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) n.V.

5102 Zuschauer. - SR Oggier/Wehrli, Küng/Obwegeser. - Tore: 5. Monnet (Müller) 1:0. 11. Pettersson (Nilsson) 1:1. 13. Fora (Berthon/Ausschluss Pestoni) 2:1. 14. Pestoni (Wick, Shore/Ausschluss Taffe) 2:2. 26. Geering (Guerra) 2:3. 30. Trisconi 3:3. 45. Zwerger (Taffe, Plastino/Ausschluss Marti) 4:3. 47. Nilsson 4:4. 64. (63:09) Pettersson (Nilsson, Geering/Ausschluss D'Agostini) 4:5. - Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions. - PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Nilsson.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Zgraggen; Pinana, Fora; Jelovac, Ngoy; Collenberg; Trisconi, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Emmerton, Zwerger; Lhotak, Müller, Monnet; Lauper, Taffe, Berthon; Guggisberg.

ZSC Lions: Schlegel; Klein, Geering; Sutter, Blindenbacher; Karrer, Marti; Guerra, Phil Baltisberger; Pettersson, Suter, Nilsson; Kenins, Schäppi, Wick; Chris Baltisberger, Shore, Herzog; Künzle, Pelletier, Pestoni.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Gautschi, Hrabec und Stucki, ZSC Lions ohne Sjörgren, Seger und Hinterkircher (alle verletzt). - Pfostenschüsse: Plastino (9./Latte); Wick (3.). - Timeout Ambri-Piotta (62:37). (Bernerzeitung.ch/Newsnet)