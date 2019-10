ZSC ist Leader, Bern gelingt Befreiungsschlag

Die Bieler reisten geschwächt nach Zürich, mussten sie doch auf nicht weniger als fünf Stammspieler verzichten. Im Hallenstadion fehlte neben Brunner, Künzle, Ulmer und Lüthi auch noch der an einer Handgelenk-Verletzung leidende Nordamerika-Rückkehrer Yannick Rathgeb. Der Offensivverteidiger hatte zuvor mit vier Toren aus den ersten acht Partien für Furore gesorgt. Ohne Rathgeb sorgte Toni Rajala für das Bieler Highlight, indem er einen Penaltyentscheid der Schiedsrichter einmal mehr zu seiner persönlichen Showtime werden liess. Es war das spektakuläre Tor zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung, aber trotzdem zu wenig. Biel ist nun bei der dritten Niederlage in Folge angelangt. (mal)

Bern verdirbt Stadionpremiere



Das Freiburger Stadion ist aussen wie innen eine Baustelle. Und auch die Freiburger Mannschaft erfordert noch jede Menge Arbeit. Das zeigte das erste Heimspiel in der renovierten Arena deutlich: 1:3 gegen Meister Bern, welcher nach fünf Niederlagen in Serie ebenfalls angezählt in den Match gegangen war. Dem SCB gelang nach einer schönen Kombination schon in der fünften Minute durch Thomas Rüfenacht die Führung. In der Folge waren die Einheimischen in einer Partie auf durchschnittlichem Niveau eher gefährlicher. Insofern war der Ausgleich durch Andrei Bykow verdient.

Etwa bei Spielmitte erhöhte Bern das Tempo und setzte Gottéron unter Dauerdruck. Der erneute Führungstreffer gelang den Besuchern schliesslich in Überzahl, André Heim bezwang den starken Reto Berra mit einem satten Direktschuss. Im letzten Drittel kamen die Freiburger noch zu zwei, drei Ausgleichschancen, doch Niklas Schlegel liess sich nicht mehr bezwingen. Mark Arcobello sorgte mit einem Schuss ins verlassene Tor in der vorletzten Minute für das Schlussresultat. Die Berner können nach dem 3:1-Auswärtssieg etwas aufatmen, die Freiburger sind weiterhin abgeschlagen am Tabellenende. (ädu)

Langnau – Davos: Erst in der Overtime Tor und Spektakel

7:1 hatte der HC Davos am Samstag das ambitionierte Lausanne bezwungen und dabei ein wahres Offensivspektakel zelebriert. Nach dem offensiven Gaumenschmaus gab es gegen die SCL Tigers spielerische Magerkost. Weder Bündner noch Emmentaler brachten es in der regulären Spielzeit zustanden, die Scheibe im Tor unterzubringen. Gewiss, Joren van Pottelberghe und Ivars Punnenovs machten ihre Sache gut – aber an den Goalies lag dieses 0:0 nach 60 Minuten definitiv nicht. Weil sie nur selten gefordert wurden, sich die beiden Teams weitgehend neutralisierten. Erst im Schlussdrittel wagten sich primär die SCL Tigers ein bisschen mehr aus der Reserve.

In der Verlängerung, der ersten für den HCD in dieser Saison, hatte dann zuerst Félicien Du Bois den Siegtreffer auf dem Stock, doch wehrte Punnenovs die Scheibe ab. Worauf Chris DiDomenico alleine, fast wie bei einem Penalty, auf van Pottelberghe ziehen konnte – und ebenfalls scheiterte. Besser machte es danach Marc Wieser, der ansatzlos schoss, traf und den Gästen so den Extrapunkt sicherte. (mob)