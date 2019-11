SCB verspielt Führung, ZSC blamiert sich

Natürlich war es Ajoies Topduo Devos/Hazen, das die Jurassier auf die Siegerstrasse brachte: Devos erzielte in der 5. Minute im ersten Powerplay mit einem platzierten Hocheckschuss das 1:0 und zu Beginn des Schlussabschnitts das 3:0, dem wenig später das vierte und fünfte Tor folgten. Natürlich assistierte bei Hazen beide Male sein kongenialer Partner Hazen. Die beiden Kanadier träumen ja von der National League. Gegen den ZSC machten sie beste Werbung für sich.

Die Zürcher waren fast in Bestbesetzung angetreten: Es fehlten nur der angeschlagene Wick und der kranke Flüeler, womit erneut Ortio das Tor hütete und Pettersson überzählig war. Weil die Lions die Champions League ja verpassten hatten, war dem Cup in dieser Saison eine etwas grössere Bedeutung eingeräumt worden. Doch das war den ZSC-Spielern nicht anzusehen.

Die Favoriten handelten sich schon früh viele Strafen ein, wirkten nicht richtig bei der Sache gegen einen kämpferischen Gegner mit einem starken Goalie: dem früheren Zürcher Junior Tim Wolf. Erst, nachdem sie bereits hoffnungslos 0:5 in Rückstand lagen, strebten die Lions mit etwas mehr Vehemenz aufs Tor und verkürzten auf 2:5. Bereits vier Minuten vor Schluss ersetzte Rikard Grönborg den Goalie durch einen sechsten Feldspieler, doch das sechste Ajoie-Tor durch Ryser ins verlassene Gehäuse war die Entscheidung.

Lakers-Sieg bei Tomlinsons Rückkehr

Die SCRJ Lakers sorgten für das Aus des Titelverteidigers: Sie arbeiteten sich im Viertelfinal, der eine Neuauflage des letzten Finals war, vor 4044 Zuschauern gegen den EV Zug zu einem 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Das war der perfekte Rahmen für eine schöne Rückkehr. Denn Lakers-Coach Jeff Tomlinson, der sich am 24. Oktober einer Nierentransplantation unterzogen hatte, stand zum ersten Mal wieder an der Bande. Der 49-jährige Kanadier hatte sich am 22. Oktober mit einem Sieg gegen Biel verabschiedet, Nierenspender bei der Operation in Deutschland war sein Bruder Darryl.

In der Zwischenzeit hatte Niklas Gällstedt das Team geführt. Tomlinsons Comeback war ursprünglich auf den 16. November geplant gewesen, dieser Termin aber hatte sich als zu optimistisch erwiesen. Zwei Meisterschaftsspiele hatte der Coach quasi als Angewöhnung in der Trainerkabine am TV mitverfolgt, gestern übte er auf der Bank seinen Job aus, als wäre er nie weg gewesen. Und das 3:0 Rowes zauberte sogar ein Lächeln auf sein Gesicht.