Yannick Weber: «Glaube an dich, sonst gehst du unter»

Yannick Weber, nehmen wir an, in der Schweiz wird eine Umfrage durchgeführt: «Nennen Sie bitte die NHL-Spieler im Schweizer WM-Team.» Wann fällt Ihr Name?

Yannick Weber: Wohl an letzter Stelle. (lacht) Wir haben Spieler wie Nico Hischier, Roman Josi und neu Nino Niederreiter dabei. Sie haben für das Schweizer Eishockey einen höheren Wert und sind häufiger in den Medien als ich.