«Wir waren kein Team, wir waren eine Familie»

Sie sollen nach der Medaillenfeier in die Sauna gegangen sein.

Ja, das stimmt (lacht). In der Sauna kann ich mich am besten entspannen. Auch daheim in Turku und im Sommerhaus in Luvia mache ich jeden Abend einen Saunagang.

Was ging Ihnen in der Sauna durch den Kopf?

Ich war glücklich, vor allem für die Jungs und alle anderen in der Organisation. Wir erlebten so viele schöne Momente. Ich habe keine Ahnung, was Sie mich alles fragen wollen, aber ich kann Ihnen den Hauptgrund dafür nennen, dass Bern Meister geworden ist.