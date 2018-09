Es gibt diese Momente in einem Spiel, die das Geschehen auf den Kopf stellen können. Dafür aber muss man die Chance am Schopf packen. Anton Gustafsson tat das nicht. Der Tigers-Stürmer hätte unmittelbar nach der ersten Pause den Anschlusstreffer markieren müssen. Doch der Puck prallte irgendwo zwischen Brust und Bauch von SCB-Keeper Leonardo Genoni auf. «Dieses Tor hätte ich machen müssen», sagte Gustafsson, «aber du darfst dich nicht zu lange ärgern, weil es dich sonst zu viel Energie kostet.»

Letzte Saison hatten die Langnauer bei beiden Gastspielen in der Postfinance-Arena Punkte entführt, einmal den Match gar nach einem 0:3-Rückstand noch gewendet. Davon waren sie am Samstag einigermassen weit entfernt, obwohl sie nicht abfielen, und zumindest in kämpferischer Hinsicht überzeugten. «Sie waren etwas mehr vor unserem, als wir vor ihrem Tor», meinte Gustafsson.

«Aber ich hatte nach jeder Pause das Gefühl, dass wir die Partie noch wenden können.» Auch Heinz Ehlers zeigte sich zufrieden, wobei das beim Tigers-Coach System hat, er nach einer Niederlage eher das Positive hervorhebt und im Erfolgsfall mahnt. Und so sagte Ehlers: «Auf diese Leistung können wir aufbauen. Aber willst du in Bern gewinnen, musst du in Überzahl treffen.»

Doch sein Team war eher damit beschäftigt, mit einem Mann weniger zu agieren – es kassierte sechs Strafen. Das ärgerte Ehlers, er monierte, das Schiedsrichterduo Didier Massy/Thomas Urban hätte seine Mannschaft etwas hart bestraft.

Lob von Jalonen

Nach dem Auftaktwochenende stehen die SCL Tigers also bei drei Punkten – was nüchtern betrachtet der zu erwartenden Ausbeute entspricht. «Der Sieg gegen die Lakers war wichtig», betonte Ehlers. «Es ist nicht einfach, gegen sie zu spielen, diese Erfahrung hat nun auch der ZSC gemacht.» Der Meister setzte sich beim Aufsteiger nur mit 2:1 durch.

Und zu den Lions reisen die Emmentaler am Dienstag. Das Startprogramm, mit Gastspielen in Bern und Zürich, hat es für die SCL Tigers in sich. «Irgendeinmal müssen wir ja gegen die Grossen spielen, und mir ist es lieber, wenn das Anfang Saison ist, weil sie da oft noch etwas Mühe bekunden», hielt Gustafsson fest.

«Wenn du also gegen sie punkten willst, musst du es jetzt tun.»Anton Gustafsson

«Wenn du also gegen sie punkten willst, musst du es jetzt tun.» Die Aussage zeugt von Selbstvertrauen. Wobei es dafür guten Grund gibt – zumindest, wenn man SCB-Coach Kari Jalonen glaubt. Der Finne meinte: «Die Tigers haben ein besseres Team als vor einem Jahr, und so spielen sie auch.»

Ehlers, der Diplomat

Vorab in der Offensive haben sich die Langnauer verstärkt. Gleich fünf ausländische Stürmer stehen unter Vertrag, was Ehlers Spielraum gibt respektive für Konkurrenzkampf sorgt. Am Freitag hatte Aaron Gagnon zuschauen müssen, am Samstag nahm Mikael Johansson Platz auf der Tribüne. Ehlers will am Rotationsprinzip festhalten, allerdings wollte er nicht verraten, welcher Ausländer am Dienstag pausieren muss.

Das gibt Spielraum für Interpretationen: Harri Pesonen überzeugte wie schon gegen Rapperswil-Jona auch gegen den SCB; der Finne ist ein Aktivposten, der die gegnerische Verteidigung auf Trab hält. Gagnon derweil arbeitete – wie immer – hart, und er hatte mit einem Pfostenschuss Pech.

Bleiben also noch Eero Elo und Chris DiDomenico übrig. Gerade der Rückkehrer, von vielen im Emmental nach wie vor verehrt, ist noch nicht auf Touren gekommen, im Derby wirkte er blass. Was eigentlich dafür sprechen müsste, «DiDo» unter die Wolldecke zu stecken.

Doch der zuweilen grantige Ehlers kann ausgesprochen diplomatisch sein, wenn er es für notwendig hält. Als ihn ein Boulevardjournalist auf den Kanadier ansprach, ihn zu einer knackigen Aussage bewegen wollte, lächelte der Däne und erwiderte: «Hast du wirklich das Gefühl, dass ich in deine Falle hineintappe?» (Berner Zeitung)