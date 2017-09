Wiki-Münsingen – EV Zug: Fast wie im Vorjahr

Zum vierten Mal seit der Wiedereinführung des Cupwettbewerbs im Schweizer Eishockey durfte sich Wiki-Münsingen in den Sechszehntelfinals gegen einen höherklassigen Gegner bewähren. Und zum vierten Mal setzte es für die Aaretaler die erwartete Niederlage ab.

Der Klassenunterschied war auch im zweiten Duell gegen den National-League-Vertreter EV Zug zu gross. Nach dem 1:10 vor Jahresfrist unterlag Wiki am Mittwochabend 0:9. Am guten Willen und am Einsatz der Gastgeber fehlte es gewiss nicht, doch der Favorit machte in jeder Phase der Partie deutlich, dass er nicht bereit war, Geschenke irgendwelcher Art zu verteilen.

Von den nicht verletzten Stammspielern nahm einzig Goalie Tobias Stephan auf der Ersatzbank Platz. An seiner Stelle feierte der 21-jährige Noel Bader einen gelungenen Einstand im Fanionteam. Hatte die Partie gegen Zug in der vergangenen ­Saison noch vor 938 Zuschauern stattgefunden, waren gestern «nur» 652 zugegen. (rh)