Wiki und seine Vorliebe für die Berner Derbys

Nur zwei Heimspiele hatte Wiki vor dem Duell gegen Huttwil in der laufenden Meisterschaft gewonnen. Beide Male waren die Aaretaler in einem Berner Derby siegreich gewesen. Thun wurde im Penaltyschiessen bezwungen (5:4), Lyss 7:2 geschlagen. Wiki setzte seine Derby-Vorliebe in der Sagibachhalle auch gestern fort und bezwang Huttwil, den vierten Berner Vertreter in der MSL, 6:4.