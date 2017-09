Wiedersehen mit einer SCB-Legende

Brandis gegen Bern: Die Quote für den Sieg des Aussenseiters dürfte hervorragend sein. Wie viel Geld setzen Sie?

Andreas Beutler: (lacht) Sind wir ehrlich: Unsere Chance ist sehr, sehr, sehr klein. Im Vorjahr reiste der SCB mit einem verstärkten Juniorenteam nach Biasca. Gegen eine solche Auswahl wäre die Ausgangslage eine andere. Aber wenn Bern mit mehreren Topspielern antreten wird – und das hoffe ich –, dann tendiert unsere Chance gegen null. Aber es geht nicht ums Gewinnen . . .

. . . sondern?

Es geht um das Erlebnis. Wir haben einige Spieler mit Vergangenheit im SCB-Nachwuchs. Dein Herz schlägt immer auch dort, wo du angefangen hast, wo du ausgebildet worden bist. Gegen den Klub zu spielen, dem dein Herz gehört, das ist speziell.

Wie stark sind Sie noch mit dem SCB verbunden?

Ich habe ein gutes Einvernehmen mit den Leuten im Klub, auch mit Marc Lüthi. Ich höre oft, er sei arrogant. Aber du musst ihn kennen (lacht). Ich ­habe grossen Respekt vor der Arbeit, die in Bern geleistet wird. Und ich bin froh, tragen wir mit Brandis die meisten Heimspiele neuerdings um 16.45 Uhr aus. Das gibt mir die Möglichkeit, danach noch die Heimpartie des SCB zu besuchen.

Unser Gespräch findet in der Postfinance-Arena statt. Unter dem Hallendach hängen zehn Leibchen mit Nummern, die nie mehr vergeben werden. Sie haben während 13 Saisons für den SCB gespielt, drei Titel geholt. Doch Ihre Nummer 14 ist nicht verewigt. Fuchst Sie das?

(überlegt) Es gibt diese fünf Kriterien, von denen vier erfüllt sein müssen, damit dein Trikot dort oben hängen darf. Einerseits fuchst es mich nicht, weil die Kriterien klar definiert sind. Anderseits kann man diskutieren, ob sie richtig ausgewählt sind.

Sind sie das?

Ein Kriterium lautet: mindestens 50 Länderspiele. Ich habe 42 und frage mich: Was haben Länderspiele mit dem SCB zu tun? Es geht um Bern, um nichts anderes. Ich wurde zudem Schweizer Meister mit den SCB-Elitejunioren – als Spieler und als Coach. Deshalb denke ich, meinen Teil zur Geschichte beigetragen zu haben. Ich habe wunderbare Erinnerungen, auch ohne Trikot unter dem Dach. Aber wenn Sie mich konkret fragen, ob es mich fuchst, dann antworte ich: Es würde wohl jeden ein wenig fuchsen, sähe er dort Nummern und Namen von Personen, die nicht alle auf eine solche SCB-Vergangenheit zurückblicken könnten wie er selbst.

Sie verliessen Bern 1995 nicht ganz freiwillig.

Mein Vertrag wäre erst 1996 ausgelaufen. Aber für mich hat die Lösung Langnau gepasst. Auf ­diese Weise konnte ich mein Arbeitspensum weiter erhöhen, was mir den Einstieg ins Berufsleben erleichterte. Die drei Jahre in Langnau möchte ich nicht missen. Ich war froh, spielten wir nie in derselben Liga wie der SCB. 1998 stiegen wir auf. Einige meinten, ich müsse noch eine Saison anhängen. Das kam nicht infrage. Ein verdienstvoller Spieler sollte nie zum Auslaufmodell werden.

Wie meinen Sie das?

In Bern wurde Ivo Rüthemann aufs Abstellgleis geschoben. Das fand ich unschön, so etwas würde ich übrigens als Trainer nie machen. Aber als Spieler besteht die Kunst eben auch darin, im richtigen Moment aufzuhören. Bist du direkt involviert, kannst du gewisse Dinge nicht nachvollziehen. Aber mit etwas Distanz musst du dir eingestehen: Doch, es waren logische Schritte, selbst wenn sie damals unlogisch erschienen. Der SCB hat mich durch Martin Steinegger ersetzt: ähnlicher Spielertyp, jünger. Rückblickend darf ich festhalten: Alles richtig gemacht.

Bereitete Ihnen der Wechsel nach Langnau keine Mühe?

Es war nicht immer einfach, ich musste mir meinen Namen verdienen. Einige dachten: «Schau, nun kommt der Stadtbueb und will noch ein bisschen Geld verdienen.» Solches Gerede kannst du nur mit Leistung beantworten.

Sie waren ein gross gewachsener, harter, nicht ganz so wendiger Verteidiger – der Übername: «Granit». Würde «Granit» Beutler im modernen Eishockey noch funktionieren?

Er würde noch häufiger auf der Strafbank sitzen als früher (lacht). Was damals erlaubt war und was heute erlaubt ist: Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber letztlich ist es schwierig, diesen Vergleich zu ziehen, weil die Spieler heute andere Voraussetzungen haben, andere Schwerpunkte setzen. Das macht die Arbeit als Trainer ungemein spannend.

Sie haben soeben Ihre 15. Saison als Trainer in der höchsten Amateurliga in Angriff genommen. Hat es Sie nie gereizt, auf Profistufe ein Team zu coachen?

Ich habe einen Job (in der IT-Branche – die Red.), der mich ausfüllt, der mir Spass bereitet. Ich habe einige Profitrainer erlebt, die plötzlich ohne etwas dastanden, etwa Riccardo Fuhrer. Meine berufliche Karriere möchte ich nicht auf diese Weise aufs Spiel setzen. Ich war bereits als Spieler kein Vollprofi. Für mich gab es immer ein Leben danach.

Sie haben unter vielen Trainern gespielt. Gibt es ein Vorbild?

Bill Gilligan – nicht nur der Erfolge wegen. Der sagte manchmal Dinge, die konnte ich im ersten Moment nicht nachvollziehen.

Zum Beispiel?

Einmal nahm er mich in der Vorbereitung zur Seite und sagte: Wir haben acht Verteidiger, du bist die Nummer sieben. Das nagte an mir. Ich sah mich aber nicht in der Opferrolle, reagierte mit Leistung. Gilligan wollte mich provozieren. Er spürte immer, was welcher Spieler in welchem Moment benötigte. Dieses Gespür ist sehr wichtig. Zudem wurde Gilligan selten laut – im Gegensatz etwa zu Hannu Jortikka.

Haben Sie von Jortikka auch ­etwas abgeschaut?

Wenn du einen wie ihn erlebt hast, dann weisst du: So wie Jortikka willst du nie werden. Er war frei von Sozialkompetenz. Nach dem ersten Training beklagte er sich auf der Geschäftsstelle, was wir für eine Scheissmannschaft seien. Als Spieler kriegst du das mit. Wie willst du unter einem solchen Trainer Selbstvertrauen aufbauen? Ein Trainer kann viel aus einem Spieler herausholen, wenn das Vertrauen stimmt. Die Basis legst du in der täglichen Arbeit, im ruhigen Gespräch. Wenn ich im Fussball sehe, was die Trainer an der Seitenlinie für Theater machen, dann denke ich: Die wollen nicht sich oder der Mannschaft etwas beweisen, sondern den Zuschauern.

Wie funktionieren Sie als Coach?

Ich sage meinen Spielern immer zwei Dinge. Erstens: Ich mache als Trainer nie, was ich als Spieler nicht mochte. Zweitens: Ich behandle nicht alle gleich.

Nicht?

Viele Trainer sagen, die Namen auf dem Rücken würden keine Rolle spielen. Ich sehe das anders. Es gibt Topspieler, die sich mehr erlauben dürfen. Du musst ihnen Freiheiten gewähren, sonst nimmst du ihnen ihre Stärken. Aber: Sie müssen dir die Vorzüge im Match retour geben. Du brauchst in jeder Mannschaft ein paar Ausnahmekönner.

Und wie viele Beutlers?

Einen bis zwei, das reicht (lacht). Die Mischung macht es aus. Bern wurde zuletzt zweimal Meister, weil die Mischung stimmte. (Berner Zeitung)