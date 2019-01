Sie wechselten 1992 von Bern nach Lugano. Hatten Sie als Berner Giel ein schlechtes Gewissen?

Nein, denn es war ein bewusster Entscheid. Ich wuchs in Bern auf, spielte immer für den SCB. Ich wollte damals etwas Neues sehen, ein anderes Umfeld erleben, für einen anderen Verein spielen.

Ging es im Tessin entsprechend dem Vorurteil des «dolce far niente» etwas entspannter zu?

Überhaupt nicht. Wir betrieben in Lugano den gleichen Aufwand, trainierten genauso viel und genauso hart wie in Bern.

Was erwarten Sie vom Match am Samstag?

In der Vergangenheit kam es zwischen Bern und Lugano meistens zu attraktiven, engen Spielen. Ich denke, das wird diesmal nicht anders sein. Ich freue mich auf den Match, und ich freue mich auch darauf, die alten Cracks wiederzusehen.

Auf wen freuen Sie sich besonders?

Es ist jedes Mal toll, Spieler aus anderen Generationen zu treffen. Ich höre gern, wenn jüngere oder ältere Spieler von ihren Erlebnissen erzählen. Peter Stammbach zum Beispiel ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Besonders spannend finde ich, was jene zu berichten haben, denen ich als Bub noch zugejubelt habe.

Wer waren einst Ihre Helden?

Das war jene Zeit, als Jürg Jäggi, Roland Dellsperger, Renzo Holzer und Beat Kaufmann den SCB prägten. Trainer war damals Xaver Unsinn.

Zurück zur Gegenwart: Was trauen Sie dem SCB in dieser Saison generell zu?

Ich bin zu wenig nahe am Geschehen, als dass ich mir ein Urteil erlauben könnte. Aber die Resultate stimmen, Bern hat im Kampf um den Titel bestimmt gute Chancen.

Welcher Spieler überzeugt Sie besonders?

Tristan Scherwey schaue ich sehr gern zu; mir gefällt, mit welcher Intensität und Dynamik er spielt.

Sie spielten auch für Lugano, beendeten Ihre Karriere bei Gottéron. Ist der SCB trotzdem Ihr Herzensclub geblieben?

Logisch! Ich bin Berner, wuchs fünf Minuten neben dem Allmendstadion auf.

Zur Person:

Patrick Howald, damals ein technisch starker Flügel und kaltblütiger Torschütze, wurde mit dem SC Bern 1989, 1991, 1992 und 1997 Meister. Als er 2005 zurücktrat, hatte er für Bern, Lugano sowie Gottéron 845 NLA-Spiele (305 Tore/273 Assists) bestritten sowie mit dem Nationalteam an vier A-Weltmeisterschaften (11/2) und an den Olympischen Spielen in Albertville (4/3) teilgenommen. Howald, 49-jährig, ist Familienvater, wohnt im Spiegel und arbeitet als SAP-Berater beim Bundesamt für Informatik. (ädu)

Night of Champions:

Der am Freitag spielfreie SC Bern empfängt am Samstag den HC Lugano. Die Tessiner und deren Coach Greg Ireland stehen gewaltig unter Druck, befindet sich der HCL doch nach zwei Dritteln der Qualifikation unter dem Strich. Der SCB hat zum Spiel die Meisterteams von 1959, 1965, 1974, 1975, 1977, 1979, 1989, 1991, 1992, 1997 und 2004 eingeladen. Über 100 ehemalige Spieler, Coaches und Präsidenten haben sich für die Night of Champions angemeldet. Dabei sein werden unter anderen Urgesteine wie René «Gagu» Kiener und René Stammbach, aber auch erst kürzlich zurückgetretene Spieler wie Marco Bührer sowie David Jobin.

Durch den speziellen Event verändert sich der Ablauf vor Spielbeginn. Das Warm-up der Mannschaften findet schon zwischen 18.55 und 19.15 Uhr statt. Um 19.30 gehen die SCB-Meister gruppenweise aufs Feld und werden anschliessend geehrt. Die aktiven SCB-Spieler werden ausnahmsweise nicht einzeln aufgerufen, sondern betreten das Eis gemeinsam. (ädu)