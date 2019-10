Jalonen hatte am vergangenen Samstag aber auch von «schwarzen Momenten» gesprochen, die sein Team immer wieder erlebe. Das war am Freitagabend nicht anders. Denn zwischen den beiden Aktionen Pestonis schoss der Gast zwei Tore. Kam das 1:1 durch Bürgler noch nach herrlichem Direktspiel der Besucher zustande, war das 1:2 ein Geschenk. Luca Fazzini wurde vor dem Tor so viel Raum und Zeit gewährt, dass er keine Mühe hatte, Schlegel zu bezwingen.

Blum beschönigt nach der 2:5-Niederlage nichts. «Wenn der Gegner in unserer Zone ist, werden wir nervös. Zuweilen irren wir wie blinde Hühner herum», sagt der Routinier. Warum das so ist, kann er nicht erklären. «Wir reagieren nur, statt das Zepter in die Hand zu nehmen. Das müssen wir schleunigst ändern.» In der Tat, sonst findet sich der Meister bald unter dem Strich wieder.