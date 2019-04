Wie Zug den Besten Lausannes im Griff hat

Ist das wirklich so?

Spielt Vermin tatsächlich plötzlich so schlecht? Oder täuschen die Zahlen? Haben der EV Zug und sein Trainer Dan Tangnes das richtige Rezept gegen Vermin gefunden? Oder fehlt ihm bloss sein Center Dustin Jeffrey, der das Flügel-Duo Vermin/Christoph Bertschy in der Mitte zum Trio komplettierte? Der Kanadier verletzte sich gegen Langnau in Spiel 7 und fehlt seither.

«Vermin vs EVZ»: Shift für Shift in 5 Teilen



Mit einem Blick zurück auf die ersten drei Spiele EVZ – LHC und auf alle Einsätze Vermins bei numerischem Gleichstand soll versucht werden, zumindest ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.

Zunächst die nackten Resultate der ersten drei Partien:

Spiel 1: Zug - Lausanne 3:1.

Spiel 2: Lausanne - Zug 5:4 nach Verlängerung.

Spiel 3: Zug - Lausanne 5:0.



Problem 1: Die Bullys



Hier macht sich Jeffreys Fehlen offensichtlich bemerkbar. Seit der Kanadier 2016 in die Schweiz kam, ist er einer der am häufigsten bei Bullys eingesetzten Spieler – und einer der besten. Allerdings bekundete er gegen Langnau ungewohnte Mühe am Bullypunkt, seine Erfolgsquote war unter 50 Prozent. Das alleine kann es also nicht sein.

Lausannes Trainer Ville Peltonen versuchte das Center-Problem seiner produktivsten Linie zu lösen, indem er Vermin vom Flügel in die Mitte beorderte. Ersatz-Ausländer Mika Partanen rutschte dafür als Flügel in die Aufstellung für Jeffrey. Bertschy, der zweite Flügel, blieb, wo er war.

Jeffrey hin oder her: Die Bullys sind ein grosses Problem.

Vermins Bully-Bilanzen bei numerischem Gleichstand lauteten 4:5 in Spiel 1 in Zug und 4:9 in Spiel 2 in Lausanne. Linksschütze Vermin trat vorwiegend zu den Bullys auf der linken Seite an, rechts vertrat ihn meistens Rechtsschütze Bertschy – eine nicht unübliche taktische Variante. Doch hier half sie nicht, denn Bertschys Bully-Bilanzen bei numerischem Gleichstand in Spiel 1 und Spiel 2 waren noch schlechter als jene Vermins: 1:5 und 1:4.