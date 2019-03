Wer hätte das gedacht?

Wer hätte das vor ein paar Tagen gedacht? 1:3 lagen die SCL Tigers am Samstag in der Viertelfinal-Serie hinten. Die Lausanner hielten alle Trümpfe in ihren Händen, standen mit einem Bein schon im Halbfinal. Die Langnauer haderten derweil mit dem Schicksal. Sie waren in den Spielen drei und vier zwar nicht schlechter als der Gegner gewesen, aber schoss dieser eben die Tore. Doch – und mag es noch so abgedroschen klingen – das Playoff hat seine eigenen Gesetze. Oder, um noch eine Floskel zu bedienen: Fertig ist eine Serie erst, wenn der vierte Sieg unter Dach und Fach ist. Nun steht es in diesem umkämpften Viertelfinal 3:3 – am Samstag kommt es in Lausanne zur «Belle».

Umstrittenes Tor

Nun, die SCL Tigers machten gestern von Beginn weg klar, dass sie diese Serie noch nicht einmal im Ansatz abgeschrieben haben. Nach 17 Sekunden hatte Aaron Gagnon die erste Chance, 25 Sekunden später stand die Ilfishalle ein erstes Mal Kopf. Chris DiDomenico hatte die Scheibe ins Tor befördert, die Frage war nur: Zählt der Treffer auch? Schliesslich hatte der Tigers-Leitwolf den Puck via Schlittschuh über die Linie gelenkt. Die Schiedsrichter Daniel Stricker und Stefan Eichmann jedenfalls schauten sich die Videobilder lange an, ehe sie auf Tor entschieden.

Es ist ein heikler, aber vertretbarer Entscheid. Zwar ist eine Bewegung von DiDomenicos Schlittschuh erkennbar, doch kann man argumentieren, dass er einen engen Radius um das Tor fuhr, die Bewegung natürlicher Art war. Es versteht sich von selbst, waren die Lausanner nicht derselben Meinung. Und seine Sicht der Dinge tat der sichtlich aufgebrachte Jan Alston in der Pause auch einem Ligavertreter kund. Doch umstrittenes Tor hin oder her – auch der LHC-Sportchef musste nach 20 Minuten eingestehen, dass die SCL Tigers schlicht besser waren. Und das 2:0 von Alexei Dostoinov verdient sogar das Prädikat Extraklasse. Der Stürmer, der jeweils nach dem ordentlichen Training noch lange Tricks übt, überlief zuerst Tyler Moy und schoss den Puck dann unhaltbar unter die Latte.

Entscheidendes Tor

Lausanne wurde besser, ja im zweiten Drittel setzten die Waadtländer die Gastgeber gar gehörig unter Druck und verkürzten durch Cory Emmerton verdientermassen auf 1:2. Aber wenn es einen richtigen Zeitpunkt gibt, ein Tor zu erzielen, dann erwischten ihn die SCL Tigers. Nach 37 Minuten lenkte Nolan Diem einen Schuss Larri Leegers zum 3:1 ab. Der ehemalige LHC-Junior, der schon am Dienstag zweimal getroffen hatte, lenkte damit die Partie wieder in die von den SCL Tigers gewünschten Bahnen. Nun also spielen die SCL Tigers am Samstag um den Einzug in den Halbfinal. In welchem es im Erfolgsfall unter Umständen zu einem Derby gegen den SCB kommen könnte. Wer hätte das gedacht?