Wer folgt auf Arno Del Curto?

Wenigstens heute Freitag gegen Servette und am Samstag in Bern wird Michel Riesen beim HC Davos als Cheftrainer an der Bande stehen. Der langjährige HCD-Stürmer coachte bisher die Elite-Junioren, soll aber baldmöglichst durch einen Mann ersetzt werden, der den Zweitletzten der National League bis Saisonende führt.