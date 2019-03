Wenn der Verlierer gefeiert wird

Eine Zelebrierung des Ausscheidens? Nein, eine Würdigung des Grossen und Ganzen! «Wir feiern nicht die Niederlage, wir feiern die Saison», erklärte Ambris Präsident Filippo Lombardi. Dass Ambri erstmals seit 2014 das Playoff erreichte, half über die Enttäuschung hinweg.

Die Unerfahrenheit

Seit mit Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda 2017 zwei heute 37 Jahre junge Antreiber frischen Wind in den Club brachten, ist alles anders. Ambri steht nicht mehr für alte Spieler, die kommen, um die Karriere ausklingen zu lassen, sondern für Jugend und Aufbruchstimmung. «Wir haben vieles gelernt in den letzten zwei Jahren, wir haben eine Vision, einen Fortschritt, der nun nicht zu Ende sein soll», frohlockte Lombardi.

Es fiel Ambri am späten Dienstagabend schwer, Enttäuschung zu zeigen. Die singenden Fans, der strahlende Präsident. Aber auch der vor allem stolze Trainer. Cereda sprach von der Nähe zu den Fans, die der Club wiedergefunden habe: «Das ist fast so wichtig wie der sportliche Erfolg.»

Verteidiger Samuel Guerra, ein aus Zürich heimgekehrter Sohn der Leventina, beschrieb es so: «Das letzte Mal, dass ich Ambri so erlebt habe, war als junger Fan auf der Tribüne.»

Es war rund um die Garderobe Ambris aber auch diese Überwältigung zu spüren. Und dies wird, wenn der Blick wieder auf nächste Saison gerichtet wird, auch Teil der Analyse von 18/19 sein. «Nicht nur das Team hat gelernt. Auch wir im Staff sind noch unerfahren, haben nicht alles richtig gemacht», sagte Cereda.

Da war die Verbissenheit, alles richtig machen zu wollen, ein Mangel an Lockerheit, die vielleicht eine Rolle spielte, als Ambri in Spiel 1 chancenlos war – das einzige Mal in einer sonst engen Serie. «Wir waren nervös, alles war neu, wir mussten lernen, wie Playoff funktioniert, was es zum Gewinnen braucht», erklärte es Guerra.