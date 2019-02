Die Partie blieb lange offen, auch, weil der SCB durch Powerplaytreffer von Rüfenacht (zum 1:2) und Ebbett (2:4) jeweils relativ schnell den Anschluss wieder schaffte. Die Zuger erwiesen sich im Auslassen von Tormöglichkeiten als grosszügige Gastgeber. Kein Berner hätte sich jedenfalls beklagen können, wenn das Defizit nach 40 Minuten höher ausgefallen wäre.

Aber auch so: Zum zweiten Mal innert 24 Stunden kassierte der SCB vier Gegentore. Für ein Team, das im Durchschnitt während der Qualifikation gerade einmal zwei Minustreffer zuliess, ein alarmierender Wert so kurz vor dem Playoff. Moser sagt: «Es hatte sich schon in den letzten Spielen gezeigt, dass wir etwas abwartend agieren. Von jetzt an müssen wir defensiv unbedingt wieder aggressiver spielen.»

Gelegenheit zur Kurskorrektur bleibt noch bis zum PlayoffStart am 9. März. Vier Partien stehen als letzte Testläufe unter Wettkampfbedingungen an, allesamt gegen Teams, die noch um das Playoff-Ticket kämpfen. Einen Ratschlag möchte Moser den Seinen mitgeben: «Wir dürfen nicht wieder nach fünf Minuten 0:2 hinten liegen.»