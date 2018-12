Weniger Geld aber mehr Spieler für die Tigers

Die Arbeit trat er im Sommer an, als es an und für sich nicht allzu viel zu tun gab. Natürlich drehte Marco Bayer in den ersten Wochen als Langnauer Sportchef nicht Däumchen, die aktuelle Mannschaft aber hatte Vorgänger Jörg Reber zusammengestellt.

Die Eigenart des hiesigen Transfersystems bringt mit sich, dass viele Verträge und Transfers vor Wintereinbruch abgewickelt werden, und so hat mittlerweile auch Bayer Spuren hinterlassen. Um einen Personalengpass, den es zuletzt mehrmals gab, zu vermeiden, will der 46-Jährige das Kader vergrössern – 27 Profis (2 Torhüter, 10 Verteidiger, 15 Stürmer) sollen kommende Saison den Tigers-Dress tragen.