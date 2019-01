Es ist gerade einmal etwas mehr als einen Monat her, da spielten die SCL Tigers um die Tabellenführung in der National League. Am 30. November scheiterten sie allerdings letztlich knapp an dieser Aufgabe, unterlagen Zug 1:2. Nun gastieren die Zentralschweizer am heutigen Freitag (19.45 Uhr) wieder in der Ilfishalle, doch findet das Rencontre unter anderen Vorzeichen statt. Denn der EVZ reist als souveräner Leader ins Emmental, acht der letzten zehn Partien hat er für sich entschieden.