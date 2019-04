Wecke nie einen schlafenden Bären

Mit einem dominanten Auftritt putzten die Berner das Eis mit einem Bieler Team, das auf mich den Eindruck machte, als sei es ziemlich zufrieden mit sich und seiner 2:0-Führung. Es war der klassische Fall eines Herausforderers, der noch lernen muss, wie man Feuerproben besteht. Die Bieler warteten ab, um zu schauen, was der Abend bringen könnte. Sie diktierten nicht mehr den Stil und das Tempo des Spiels – das 2:6 war die logische Folge.

Speed und genaue Pässe

Beim Verfolgen der Halbfinals kriecht eine Frage in meinen Kopf: Was tut ein Finne, um einen anderen Finnen zu schlagen? Noch finnischer ­spielen lassen? Kari Jalonen ­duelliert sich mit seinem Vor-Vorgänger beim SCB, Antti Törmänen. Und Jalonens früherer Lehrling, pardon Assistent, führt Lausanne im anderen Halbfinal. Den EVZ ausgenommen, spielen alle Teams nun finnisch. Verstehen Sie mich nicht falsch. Nicht, dass es kein gutes Eishockey wäre. Taktisch ist es sogar wunderbar. Aber es verschreibt sich dem destruktiven Spiel. Setze den Puckführenden unter Druck, mache jeden Check fertig, gewinne die Hoheit vor dem Tor – um jeden Preis. Aber wenn diese drei Teams sehen, dass sie keinen Druck ausüben können, ziehen sie sich in die neutrale Zone zurück und zwingen ihre Gegner dazu, sich durch die Mitte zu schlängeln und den Puck reinzuschiessen. Wie früher haben die nordländischen Coaches einen Weg gefunden, die individuellen Fähigkeiten der gegnerischen Spieler zu neutralisieren.

Manchmal sehen wir trotzdem wundervolles Eishockey. Wie die Bieler zu Beginn von Spiel 2 am Donnerstag ihren 3-gegen-2-Konter ausführten, war etwas vom Besten, was ich in der Schweiz gesehen habe. Es war eine Kombination von Speed und zentimetergenauen Pässen, die zeigte, welche Möglichkeiten einem das heutige Tempospiel eröffnet. Fuchs lancierte Earl mit einem Flippass, dieser spielte quer durch die Beine eines Verteidigers zu Brunner, der den Puck nur noch am liegenden Hiller vorbeischiessen musste. Alles ging so schnell – atemberaubend!

Es ist spannend, zu beobachten, was sich die Coaches ausdenken, um den Gegner zu überraschen. Das dritte SCB-Tor am Samstag war eine einstudierte Variante. Rüfenacht gewann das offensive Bully, der Puck kam zurück zu Blum an der blauen Linie, Arcobello und Moser tauschten ihre Positionen, um die Bieler zu verwirren. So kam Arcobello an der Bande ungedeckt an den Puck, Rüfenacht fuhr zurück, und Untersander sprintete vors Tor. «Wer deckt nun wen?», fragten sich die Bieler. Und bevor sie sich versehen hatten, hatte Untersander den Laserpass Arcobellos vors Tor schon zum 3:0 verwertet.

Was heisst das also für die Bieler? Lauft, so schnell ihr könnt! Lauft!

Törmänens Gesicht zu sehen, war unbezahlbar. Er war so verärgert, dass ich anhand seiner Lippen nicht ausmachen konnte, ob er auf Finnisch oder Englisch fluchte. Er kannte diese Variante, sein Team ebenfalls. Ich bin sicher, dass Törmänen seinen Spielern diesen Spielzug schon im Video gezeigt hatte. Gerade deshalb ist es so herausfordernd zu coachen – und manchmal so frustrierend. Du kannst noch so viel planen und erzählen, am Schluss sind es die Spieler, die es ausführen. Oder eben nicht.