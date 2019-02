Am Ende zählte aber aus ZSC- Sicht nur das Resultat. Die Lions stecken im Strichkampf, diese 4:5-Overtime-Niederlage tut weh, auch wenn das Aufholen eines 1:4 für die Moral spricht. Auf Davoser Seite, da war sowieso alles anders. Die Punkte sind beim abgeschlagenen Zweitletzten nicht so entscheidend im Moment. Aber die erste Rückkehr Del Curtos als ZSC-Trainer seit seinem Rücktritt in Davos am 27. November. Zum ersten Mal in einem NLA-Match als Gegner des HCD in Davos. Nach 22 Jahren und 6 Titeln mit dem Rekordchampion. Del Curto wünschte sich keine Ehrung, der Rahmen mit dem Kampf um einen Playoff-Platz passe nicht, er wolle sich auf seine Aufgabe konzentrieren.

Die riesige Choreo für Del Curto

Die HCD-Fans, sie kümmert das an diesem Samstag alles nichts, Del Curto wird mit einer grossen Choreo begrüsst. Sie ist perfekt, weil (bewusst?) vieldeutig: Sie zeigt, wie Del Curto beim ersten Titel mit Davos im Hallenstadion von seinen Spielern Ralph Ott und Thierry Paterlini geschultert wird – während die Fans seinen Namen skandierten. Die ZSC-Fans wohlbemerkt.

Auch wenn die Vaillant Arena nicht ausverkauft ist, der Rahmen stimmt. Es herrscht Playoff-Atmosphäre auf den Rängen, später auch auf dem Eis. Als sich die Teams aufstellen, blickt Del Curto auf sein riesiges Ich, die Fans skandieren seinen Namen. Es sind diesmal die HCD-Fans, die den ZSC-Trainer hochleben lassen. Er reagiert wie früher: Zeigefinger zum Mund: Pssst! Das heisst auch: Danke!

Viele Weggefährten Del Curtos sind da, einige nicht. Remo Gross, ewiger Assistent des ewigen Trainers, bleibt zuhause, verzichtet auf die Fragen, auf den Rummel. Auch andere dem Trainer nahe stehende Personen sind nicht da. Zum Beispiel Sohn Yannick – es sei schon etwas komisch, das Ganze.

Paul Berri ist da, logisch. Und wenn Del Curto der ewige Trainer war, dann ist es schwierig, die richtige Bezeichnung für das rüstige 78-jährige Davoser Original zu finden. Seit 64 Jahren hat Berri irgendeine Funktion. Er hat zu viele Trainer erlebt, als dass er alle aufzählen könnte. Aber einer, der ist ihm im Herzen geblieben: Del Curto.