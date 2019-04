Vom NHL-Besuch bis zum Rekordspiel

21. Oktober 2018 Scherwey sorgt für eine Premiere

An diesem Sonntagnachmittag ist das Stadion nur etwa zur Hälfte gefüllt, obwohl der SCB im Achtelfinal des Cups auf Gottéron trifft. Die Daheimgebliebenen verpassen einiges, zum Beispiel den ersten Hattrick Tristan Scherweys auf Profistufe. Der Flügel trifft beim 6:1-Sieg der Mutzen zuerst im Powerplay, dann nach einem Solo und zuletzt mit einem herrlichen Direktschuss. «Wir sind selbstbewusst, spielen sehr solid und haben gegen Freiburg unsere Arbeit gemacht», meint Scherwey am Ende. Einen guten Monat später ist es im Viertelfinal wieder der Publikumsliebling, der seinem Team den Weg zum 6:4-Sieg ebnet. Gegen Ambri-Piotta macht er in der 59.Minute innert 45 Sekunden aus dem 3:4 ein 5:4. In der Vorschlussrunde verhindert dann der EV Zug im Penaltyschiessen den Finaleinzug der Mutzen.

6. November 2018 Fünf verflixte Minuten in Malmö

Es ist der Abend, an dem der Traum vom Erfolg in der Champions Hockey League quasi platzt. Dabei machte der SCB auf internationaler Ebene vorerst eine gute Figur; er schlug in den Gruppenspielen zweimal den schwedischen Meister Växjö. Auch in Malmö, wo das Achtelfinal-Hinspiel stattfindet, ist Bern zumindest ebenbürtig, geht aufgrund der ungenügenden Chancenauswertung jedoch nie in Führung. Und in den letzten fünf Minuten lassen sich die Mutzen zweimal übertölpeln, weshalb eine 1:4-Niederlage resultiert. «Wir sind selber schuld», sagt Thomas Rüfenacht, «jetzt müssen wir uns aus dieser Situation rauskämpfen.» Doch das gelingt gegen die soliden Redhawks nicht, die im Rückspiel durch einen Treffer ins leere Tor mit 1:0 reüssieren.

Geburtstagsgeschenk für Ebbett am Tatzen-Derby

Fernsicht: Am Tatzen-Derby sassen die Fans weit weg. Bild: Raphael Moser

Die SCL Tigers haben Heimvorteil, obwohl das Derby in der Hauptstadt, im Stadion von YB, stattfindet. 20'672 Zuschauer erscheinen im Stade de Suisse, obwohl die Sicht auf das Feld aufgrund der erheblichen Distanz nicht optimal ist. Sie müssen über zwei Drittel auf einen Treffer warten, in der 42. Minute bricht Gaëtan Haas in Unterzahl den Bann, nachdem sich Tristan Scherwey an der Bande gegen zwei Langnauer durchgesetzt hat. Es ist das Geschenk der beiden für den auf der Strafbank sitzenden Andrew Ebbett. Der Kanadier feiert nämlich seinen 36. Geburtstag. Kurz darauf erhöht Yanik Burren auf 2:0, am Ende gewinnt der SCB 4:1. «Es war wohl für die Fans schwierig, alles zu sehen», meint Ebbett, «aber es war ein cooles Erlebnis.» Trotz der Niederlage erzählt Tigers-Verteidiger Flurin Randegger, er habe den Match «sehr genossen. Die Chance, so etwas zu erleben, erhältst du nur einmal im Leben.»

25. Januar 2019 Genoni übertrifft Vorgänger Bührer

Unbezwingbar: Leonardo Genoni feierte den 10. Shutout. Bild: Christian Pfander

Der SCB hat gegen Biel alles im Griff, am Ende steht auf dem Videowürfel «3:0». Es ist der vierte Zu-null-Sieg der Mutzen in den letzten sieben Partien. Goalie Leonardo Genoni feiert schon den zehnten Shutout in der laufenden Saison und bricht damit den Rekord seines Vorgängers beim SCB, Marco Bührer. «Leo ist schlicht ein fantastischer Goalie, er macht so viele Sachen richtig», lobt Verteidiger Eric Blum. Der Shutout bedeutet, dass Genoni, respektive dessen Gattin, einen Kuchen backen muss. Die grösste Sorge der Berner in dieser Phase ist, dass sie zu viel Süsses zu sich nehmen, denn tags darauf gelingt in Freiburg auch Ersatztorhüter Pascal Caminada ein Shutout.

1. März 2019 Bern erobert die Poleposition

Die ZSC Lions kämpfen um die Playoff-Teilnahme, der SCB möchte aus der Poleposition in die entscheidende Phase der Saison starten. Der Druck scheint die Gäste zu lähmen, in der 42. Minute schiesst Thomas Rüfenacht das 5:1. Die Berner lassen in der Folge nach, der Meister verkürzt auf 4:5 und sorgt für eine spannende Schlussphase. Doch die drei Punkte bleiben in Bern; der SCB hat damit auch den Zweikampf mit dem fast ebenso konstanten EV Zug für sich entschieden. Denn schon zwei Runden vor dem Ende der stressfrei verlaufenen Meisterschaft stehen die Mutzen als Qualifikationssieger fest. Ein paar Tage später sagt Cheftrainer Kari Jalonen, die durchzogenen Leistungen in den letzten Wochen bereiteten ihm keine Sorgen. «Wir hatten unseren Job für die Qualifikation quasi schon Anfang Februar erledigt, als die Playoff-Teilnahme feststand.»

14. März 2019 Das dritte Comeback gelingt

Ramon Untersander kehrt im Playoff in die Mannschaft zurück, es ist das Ende einer langen Leidensgeschichte. Ende September löste ein Schlag gegen den Kopf beim Verteidiger zum wiederholten Mal eine Störung des Gleichgewichtsorgans aus. Untersander fühlte sich in der Folge wie auf einem schaukelnden Schiff und musste lange pausieren. Das erste Comeback scheiterte im November, das zweite im Dezember. Im dritten Anlauf klappt es, obwohl Untersander gleich heftig gefordert ist: Weil der Match erst in der zweiten Verlängerung entschieden wird (Johan Fransson schiesst Servette zum 3:2-Sieg), steht der Nationalspieler 26 Minuten im Einsatz. Er sei leistungsmässig «etwa bei 60 Prozent», berichtet Untersander, «aber körperlich ist es sehr gut gegangen». In der Folge nähert sich der 28-Jährige rasant den 100 Prozent an und wird im weiteren Verlauf des Playoff zum Schlüsselspieler.

21./22. März 2019 Die Entscheidung fällt nach Mitternacht

Jubel um 0.56 Uhr: Mark Arcobello freute sich in Genf über seinen Treffer, der das längste Spiel in der Schweiz beendet hatte. Bild: Freshfocus

Der Playoff-Viertelfinal ist für die Berner ein Knorz. Doch nach zwei Powerplay-Treffern steuern die Berner souverän auf den Halbfinal zu. Aber dann passiert das Unglaubliche: Servette wechselt den Goalie aus und erzielt mit sechs Feldspielern in der Schlussminute innert 17 Sekunden zwei Tore. Also muss die Entscheidung schon zum vierten Mal in dieser Serie in der Verlängerung fallen. Und diese dauert immer noch länger. Um 0.56 Uhr, nach 117 Minuten und 43 Sekunden Spielzeit, beendet Mark Arcobello den Spuk respektive die längste Partie in der Schweizer Eishockeygeschichte. «Wir haben den Match interessanter gemacht, als es nötig gewesen wäre», erzählt der Rekordtorschütze. «Aber wir hatten noch Energie. Wir wussten, dass wir früher oder später ein Tor schiessen würden.» Der SCB hat einmal mehr gezeigt, dass er mit Rückschlägen umgehen kann. Diese Qualität wird sich auch gegen Biel und im Final gegen Zug als wichtig erweisen.