Vom Fallen und Aufstehen

Es herrscht reges Treiben auf der Eisbahn in Murten. Schon von weit her ist Kinderlachen zu vernehmen, über der Altstadt verfärbt sich der Himmel rötlich – viel mehr heile Welt könnte sich in diesem Moment kaum vereinen.

Ein paar Meter neben der glatten Unterlage steht Kevin Lötscher und posiert für den Fotografen. «Dort drüben», sagt er, «war ich auch schon mit meinem Kleinen.» Zwei Jahre alt ist Jonah, sein Vater will ihm bald die ersten Schlittschuhe kaufen. Er strahlt übers ganze Gesicht, wenn er in schönstem Wallisertitsch vom «Büeb» erzählt. Und dann meint Lötscher irgendwann: «Ich habe kürzlich zu meiner Frau gesagt: Eigentlich ist es perfekt so, wie es gelaufen ist.»

Sie, die ehemalige Miss Bern Yvonne Würms, stand ihm in der härtesten Phase seines Lebens zur Seite. Heute sind sie verheiratet, kurz vor Weihnachten wurde ihr zweites Kind geboren, Söhnchen Nino. «Das Leben hat für mich einen Plan», sagt Lötscher.

Es hat durchaus Symbolkraft, posiert der 29-Jährige für das Bild nicht auf, sondern neben dem Eis. Denn Kevin Lötscher ist kein Eishockeyspieler mehr. Im Februar 2014 beendete er seine Karriere Knall auf Fall. Drei Jahre zuvor hatte er an der WM brilliert, 2 Tore gegen die USA erzielt.

Nach den Titelkämpfen sollte er für den SC Bern auflaufen, doch dazu kam es nie. In der Nacht vom 13. auf den 14. Mai 2011 erfasste ihn im Wallis eine betrunkene Frau frontal mit dem Auto. Lötscher erlitt dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen, lag während über einer Woche im Koma.

Die verlorene Identität

Dieser Unfall gehöre zu seinem Leben, sagt Lötscher. In seinem Gedächtnis klaffen Lücken, an die Geschehnisse kurz vor und kurz nach dem Unfall kann er sich nicht erinnern. «Aber mir ist lieber, dass ich dafür meine Familie und Freunde noch kenne», sagt Lötscher. Heute ist er mit sich im Reinen. Doch hinter ihm liegt ein langwieriger Prozess.

Als Lötscher aus dem Koma ­erwachte, war für ihn klar, dass er wieder Eishockey spielen wollte. Er lernte alles von neuem, versuchte schliesslich, über die NLB Fuss zu fassen. Nach einer Sai­son holte ihn dann Kevin Schläpfer zum EHC Biel zurück, bei ­welchem er seine Karriere lanciert hatte. Doch Lötscher sollte nur zu drei Teileinsätzen kommen, bald wieder in die NLB abgeschoben werden.

Irgendwann fehlten ihm Motivation und Erfolgserlebnisse, das Eishockey – seine Passion – machte ihn nicht mehr glücklich. «Auch wenn ich es zu verdrängen versuchte, hat­te ich natürlich im Kopf, wie ich früher gespielt hatte», sagt Lötscher.

Die Situation sei für alle Beteiligten schwierig gewesen, niemand habe ihm schliesslich seinen grossen Traum kaputtmachen wollen. «Doch ich hätte mir gewünscht, dass jemand Klartext gesprochen und mir gesagt hätte: Kevin, es reicht einfach nicht mehr, deine Reflexe sind zu langsam. Wenn ein Hundertkilobrocken mit achtzig Stundenkilometern auf dich zubraust, bist du flach.»

Rückblickend betrachtet sei der Rücktritt die beste Entscheidung gewesen, die er habe treffen können. Doch der Walliser ahnte nicht, was danach alles auf ihn zukommen sollte.

Plötzlich war dieser alles vereinnahmende Lebensinhalt nicht mehr da. Um seine Gedanken ordnen zu können, reiste Lötscher nach seinem Rücktritt für drei Wochen nach Südafrika. Doch die Probleme warteten zu Hause auf ihn. Er fühlte sich, als hätte er seine Identität verloren.

Ein paar Wochen später erlitt Lötscher einen Zusammenbruch. Er kämpfte mit Depressionen, hinterfragte alles. Schliesslich zog der einst so lebensfrohe junge Mann die Notbremse und begab sich in psychiatrische Betreuung. «Weil es doch vieles gab, das ich aufräumen musste», sagt er. Es habe ihm extrem geholfen, mit jemandem zu sprechen, der ihn nicht kannte, keine Vorurteile hatte.

«Nie so fit»

Die Invalidenversicherung vermittelte ihm einen Job in einer Landschaftsgärtnerei. Er trug schwere Steine, grub Löcher, fuhr mit der Schubkarre hin und her. Super sei diese Beschäftigungstherapie gewesen, sagt Lötscher und fügt lachend an: «Ich war nie so fit wie nach diesem Jahr.»

Anschliessend erhielt er eine Festanstellung in einem Eishockeyshop in Freiburg; er beriet Kunden, konnte von seinem Erfahrungsschatz profitieren. Doch diese Arbeit füllte ihn nicht aus, es fehlten ihm die Perspektiven.

Nun lässt sich Lötscher berufsbegleitend zum Ernährungsberater ausbilden. Und dies, obwohl ihm die Neurologen nach einem Test von einer theoretischen Ausbildung abrieten, weil er nach einer gewissen Zeitdauer Mühe bekundet, Dinge akustisch aufzunehmen.

Die Schule verlange ihm viel ab, doch sie bereite ihm Spass, hält er fest. Dereinst möchte Lötscher als Coach arbeiten. Er will «dem ganz normalen Menschen, der auch einmal ein Glas Wein trinkt und gerne gut isst», sportlich und bezüglich Ernährung zur Seite stehen.

Das Ziel vor Augen

Lötscher hat ein Ziel vor Augen; Familie, Freunde und die berufliche Perspektive geben ihm Halt. Er spielt sogar wieder Eishockey, einmal pro Woche mit ein paar Kollegen – unter ihnen Gottéron-Legende Slawa Bykow – in Freiburg. Das Eishockey habe ihm ­viele schöne Erlebnisse beschert, betont Lötscher. «Aber es war nur ein Abschnitt.» Dann beginnt er zu lächeln und meint: «Nun bin ich Papa, das ist das richtige ­Leben.»

