So lief das unlängst bei den Stürmern Joël Vermin und Christoph Bertschy. Beide hätte der SC Bern gerne verpflichtet. Beide entschieden sich frühzeitig für Lausanne. Ähnlich läuft es nun bei Vincent Praplan – mit einem wesentlichen Unterschied: Entscheidet sich der Flügel nach einem Jahr in Übersee für die Rückkehr in die Schweiz, wird er für den SCB spielen.

Nächster Anlauf in Florida

Praplan hatte vor seinem Wechsel nach Nordamerika für Kloten in drei Saisons hintereinander immer mindestens 15 Tore erzielt. Bei der WM 2017 überzeugte er mit 7 Punkten in 8 Partien. Im letzten Februar gehörte der Angreifer zum Schweizer Olympiateam. Bis Freitag stand er bei San José unter Vertrag, wo er ausschliesslich im Farmteam spielte (27 Spiele, 16 Punkte).

#FlaPanthers President of Hockey Operations and General Manager Dale Tallon announced today that the Panthers have acquired forward Vincent Praplan from the @SanJoseSharks in exchange for future considerations. pic.twitter.com/zm8I282YbQ

