Vierte Heimderby-Niederlage in Folge

Dem SC Langenthal gelingt die Rehabilitation nach der Cupniederlage gegen die EVZ Academy nicht. Gegen den EHC Olten ist das Spiel zwar von Beginn weg intensiver und aggressiver geführt, was aber ähnelt, ist die Chancenkreation und die Chancenverwertung. Gerade im zweiten Abschnitt haben die Langenthaler nur wenig Möglichkeiten, tauchen auch selten im gegnerischen Drittel auf und müssen dem ­EHCO den Lead überlassen.

Per Hånberg verweist darauf angesprochen zwar auf die Strafen – Kim Karlsson kassierte wegen eines unnötigen Fouls eine Zehnminutenstrafe –, dem EHCO muss man in dieser Situation wahrlich aber auch ein Lob aussprechen.

Gerade taktisch standen die Gäste sehr stabil und fingen dadurch viele Angriffe ab, weshalb Langenthal keine Möglichkeiten fand durchzubrechen. Es ist daher nicht wirklich erstaunlich, dass eine 1:3-Niederlage resultierte, dass dies aber bereits die vierte in Folge auf heimischem Eis gegen den EHCO ist, schmerzt wohl Mannschaft und Fan gleichermassen.

Kelly weiterhin erfolglos

Zwar konnte Stefan Tschannen in der 50. Minute noch das 1:2 erzielen, gerade die Linie mit ihm, Brent Kelly und Kim Karlsson war aber zu oft farblos und zu wenig effizient. So hatte der SC Langenthal nämlich eine 2 Minuten dauernde doppelte Überzahl nicht genutzt, ebenso war in einfacher Überzahl die Ausbeute zu wenig gut.

«Mit dem Topskorer-Trikot aufzulaufen, war speziell, auch weil es das erste Mal in meiner Karriere war.»Tom Gerber

Auffallend ist derweil, dass Brent Kelly saisonübergreifend nun 941:19 Minuten ohne Torerfolg spielt, die beste Möglichkeit hatte er kurz vor der zweiten Pause, als er in Überzahl bei einem Querpass die Scheibe nicht richtig traf. In seinen besten Momenten hatte er aus diesen Situationen nicht selten Erfolge produziert.

Bester Mann aus Langenthaler Sicht war derweil Tom Gerber, der als Topskorer auftrat, sehr bissig und aggressiv spielte, aber vor dem Tor ebenfalls erfolglos blieb. Viel habe er eigentlich nicht anders gemacht, dies sei sein Stil, so wolle er dem Team helfen. «Mit dem Topskorer-Trikot aufzulaufen, war für mich speziell, auch weil es das erste Mal in meiner Karriere war.»

Truttmann Doppeltorschütze

Olten hatte in der zweiten Begegnung dieser Saison auch wegen des Starts Vorteile, konnten die Gäste doch in der 11. Minute durch deren Best Player Evgeni Chiriaev in Führung gehen. In Unterzahl entwischte er nach einem Pass von Tim Bucher SCL-Verteidiger Yves Müller und dribbelte danach den stark agierenden Marco Mathis zur Führung.

Diese konnte Marco Truttmann zwischenzeitlich auf Pass von ­Evgeni Chiriaev noch erhöhen, Truttmann war es dann auch, der 62 Sekunden vor Schluss mit dem Empty-Net-Tor den Sieg des ­EHCO besiegelte. «Im letzten Aufeinandertreffen haben wir drei Drittel lang sehr gut gespielt. Zu Beginn und auch am Schluss war es nicht schlecht», sagte Tom Gerber, «heute haben wir aber nur etwa anderthalb oder zwei Drittel lang dieses Level gehalten.» Ein Problem bleibt die Chancenauswertung, denn mit nur einem Tor gewinnt man nur selten ein Spiel. (Berner Zeitung)