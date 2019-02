Das hochemotionale Spiel, oft einem Playoff-Fight ähnelnd, bot auch für die Referees diverse Herausforderungen, die je nach Sichtweise auch anders hätten beurteilt werden können. Da gab es zum Beispiel den Kampf zwischen Andres Ambühl und Raphael Prassl, als die beiden mit Stöcken und Fäusten aufeinanderschlugen und es für beide durchaus auch härtere Bestrafungen (Ambühl erhielt 2 + 5 Minuten plus Spieldauer, Prassl 2 + 2 Minuten) hätte geben können.

Das Drumherum vor dem 2:0



Und dann gab es dies hier: Das ganze Drumherum vor dem 2:0 Ambühls, das den Treffer doppelt irregulär machte, wobei dieser aber dennoch gegeben wurde. Den Referees unterliefen vor dem Tor gleich vier Fehler:

Es begann mit der Szene hinter dem Davoser Tor, als zunächst HCD-Verteidiger Sven Jung den Zürcher Stürmer Prassl per Beinstellen foult (bei 0:02 im unten folgenden Video) und dann dessen Teamkollege Jérôme Bachofner per Crosscheck in Jungs Rücken (bei 0:09) zur Rache schreitet.