Gab es während des Playoffs Momente des Zweifels?

Logisch, zweifelt man immer mal wieder. Auf der anderen Seite beweist unsere Mannschaft seit drei Jahren regelmässig, dass sie sich unter Druck steigern kann. In der Qualifikation zeigte sie nach schlechten Leistungen fast immer eine starke Reaktion. Diese Fähigkeit gibt in Momenten des Zweifels Halt. Daher glaubte ich immer daran, dass es gut herauskommen würde. Auch in schwierigen Situationen brach im Team nie Panik aus.

Woher kommt das Selbstvertrauen, die Wende immer irgendwie zu schaffen?

Es geht weniger um das Selbstvertrauen als um den starken Charakter der einzelnen Spieler. Sie haben nicht die Haltung: «Es kommt dann schon gut.» Sie halten immer dagegen, sie kämpfen immer weiter. Das Team ist nie auseinandergefallen, wir haben nie einen Match 0:7 verloren. Das zeigt: Wir haben sehr viele gute Typen in der Mannschaft, die sich nie hängen lassen und gegen alle Widerstände auflehnen.

Wie wichtig ist in dieser Hinsicht die Rolle des Coachs?

In erster Linie geht es um die Einstellung der Spieler. Der Coach hat insofern einen Einfluss, als er die Qualitäten erkennen und den Spielern die nötige Verantwortung übertragen muss.

Sie sind als Spieler und als Sportchef Meister geworden. Was ist der Hauptunterschied?

Als Sportchef sind dir während der Matchs die Hände gebunden. Du sitzt auf der Tribüne und kannst keinen Einfluss nehmen, daher ist die Anspannung manchmal schon sehr gross. Als Spieler hingegen bist du im Match nicht nervös.

Inwiefern unterscheiden sich die Emotionen?

Emotionen verspürst du als Spieler mehr, denn du bist körperlich und mental stark belastet. Als Sportchef solltest du am Schluss nicht nur das Resultat sehen, denn es beinhaltet nicht die ganze Wahrheit. Auch ich habe riesige Freude, aber die Emotionen der Spieler sind stärker.