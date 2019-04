Viel Spannung und etwas Glück

Es liegt in der Natur der Sache, ist die Stimmung ein paar Meter nebenan vor der Berner Garderobe besser. Sogar SCB-Coach Kari Jalonen tritt vor die Journalisten, nachdem er es vor dem Spiel noch vorgezogen hatte, zu schweigen. Der Finne meint, für solche Abende sei jeder hier im Profi-Eishockey tätig. «Und diese Serie ist unglaublich spannend, sie verdient ein siebtes Spiel.» Womöglich ist es Ramon Untersander, der Schütze des Siegtreffers, der das Geschehen am besten zusammenfasst: «In dieser Serie ist das Glück sehr entscheidend, und vielleicht war es eine Kopie des letzten Spiels.» Am Donnerstag hatte der SCB in einem Powerplay bekanntlich dreimal das Gehäuse getroffen - aber vor Heimpublikum 0:2 verloren.