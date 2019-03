Nein, Homer Simpson wohnt hier nicht



Was unter erfahrenen Spielern in Nordamerika kein Geheimnis ist, dürfte nun auch Praplan dämmern: Er ist vom Eishockey-Himmel in einer anderen Welt gelandet. San Jose im sonnigen Kalifornien gilt als vielleicht bester Ort – Springfield hat den umgekehrten Ruf.

Homer Simpson wird Praplan hier auch nicht antreffen. Es gibt über ein Dutzend Springfields in den USA, in der Comic-Serie war es jahrelang ein Running Gag, den Bundesstaat nicht zu verraten, bis vor sechs Jahren publik wurde, dass Bart, Marge, Maggie, Lisa und eben Homer in Springfield, Oregon leben – die Thunderbirds hingegen sind in Springfield, Massachusetts. Der Ort taucht seit Jahren in wenig ruhmreichen Tabellen der USA auf: Anzahl Verbrechen pro Einwohner.

Sie wohnen in Springfield, Oregon - nicht Massachusetts: Homer Simpson (2. von rechts) und Familie. (Bild: AP Photo/Fox Broacasting Co.)



Es geht dennoch aufwärts



Doch was soll’s? Praplan ist zum Eishockeyspielen hier. Nach knapp zwei Wochen, dem Umzug vom Hotel letzten Montag in eine kleine Spieler-WG, wo er im Gästezimmer wohnt, und nach vier Partien mit den Thunderbirds hat er nur Gutes zu berichten. In San Jose kam er auch wegen zwei mehrwöchigen Verletzungspausen nie in Fahrt, das bei den Barracuda verlangte «Dump-and-chase»-Hockey bereitete ihm Probleme.

Der Anfang der Reise: Vincent Praplan in einem Testspiel mit den San Jose Sharks gegen die Anaheim Ducks am 18. September 2018 – bald danach wurde er ins AHL-Farmteam am selben Ort geschickt. (Bild: Matt Cohen/Getty Images)



In Springfield nun dürfe er mit dem Puck kreativer sein, sagt Praplan, «die letzten drei Spiele waren vielleicht meine besten überhaupt in Nordamerika. Ich habe viele Plays kreiert, Chancen vorbereitet.» Die Thunderbirds sind auf dem Papier ein eher schwächeres Team, Praplan erhält mehr Eiszeit, darf in den ersten beiden Linien und in Schlüsselsituationen ran.

«Nur eines im Kopf»



Und so hofft er, nach einem turbulenten ersten Jahr im nordamerikanischen Profihockey doch noch auf ein Happy End: «Es liegt nun an mir, mich für eine Vertragsverlängerung aufzudrängen.» Dass es in der Schweiz heisst, er habe für nächste Saison dem SC Bern bereits zugesagt, will er nicht kommentieren.

Erfolgreicher Einstand mit Springfield: Vincent Praplan (#10) feiert mit Cliff Pu (links) und Goalie Chris Driedger einen Sieg gegen die Providence Bruins. (Bild: China Wong)



«Ich habe nur eines im Kopf: mich in Nordamerika durchsetzen», sagt Praplan. «Ein Jahr ist kurz. Für mich ist das hier eine neue Welt. Ich kann mich auch im mentalen Bereich verbessern, da war ich bislang nicht auf dem Level, auf dem ich sein will.»

Der erste Koffer aus San Jose ist in der Zwischenzeit übrigens eingetroffen. Es ist jener, in den Meier acht Paar Schuhe Praplans packte. Auf den anderen, mit den restlichen Kleidern, wartet er immer noch …